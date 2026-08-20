La tucumana Lucrecia Manzur desafiará a Amanda Serrano en una pelea histórica para el boxeo femenino
La boxeadora tucumana enfrentará a la campeona puertorriqueña en California por los títulos mundiales pluma de la AMB y la OMB. El combate tendrá un formato particular de 12 asaltos y será transmitido exclusivamente por TikTok.
Resumen para apurados
- La boxeadora tucumana Lucrecia Manzur desafiará a Amanda Serrano en California por los títulos mundiales de peso pluma de la AMB y la OMB en una velada histórica.
- El combate se disputará a 12 asaltos de dos minutos cada uno y tendrá como particularidad su transmisión exclusiva a través de TikTok mediante Most Valuable Promotions.
- Este enfrentamiento marca un precedente en el boxeo femenino por su formato y vidriera digital, brindando a Manzur la mayor oportunidad de consagración internacional.
Lucrecia Manzur tendrá frente a sí la oportunidad más importante de su carrera. La boxeadora tucumana enfrentará a la puertorriqueña Amanda Serrano, una de las máximas referentes del boxeo femenino mundial, en una velada que se desarrollará en el Pechanga Resort & Casino de California, Estados Unidos, y que tendrá varios condimentos históricos.
La magnitud del desafío aparece desde los nombres. Serrano llegará como campeona y pondrá en juego sus cinturones mundiales de peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Del otro lado estará Manzur, que tendrá la posibilidad de provocar uno de los grandes impactos para el boxeo argentino si consigue destronar a la experimentada puertorriqueña.
Pero las coronas no serán el único elemento que convertirá al combate en particular.
Un formato diferente para una pelea mundialista
Serrano-Manzur fue pactada a 12 asaltos de dos minutos cada uno, una modalidad que marcará un precedente en peleas mundialistas femeninas bajo esas condiciones.
Habitualmente, los combates femeninos por títulos mundiales se desarrollan a 10 rounds de dos minutos. Esta vez habrá dos capítulos adicionales y la pelea alcanzará los 24 minutos potenciales de acción.
El antecedente de Serrano también resulta particular. En 2023, la puertorriqueña enfrentó a Danila Ramos en una pelea desarrollada a 12 rounds de tres minutos, en una de las experiencias que buscaron acercar las condiciones del boxeo femenino a las utilizadas tradicionalmente en la rama masculina.
En esta oportunidad, el formato será diferente -12 asaltos, aunque manteniendo los dos minutos por round- y la Federación Argentina de Box (FAB) reconoce oficialmente el combate debido a que estarán en disputa las coronas de la AMB y la OMB.
La pelea se incorpora así a una discusión que Serrano viene impulsando desde hace años: la búsqueda de mayores oportunidades y condiciones para el desarrollo del boxeo femenino.
Una tucumana frente a una leyenda
Para Manzur, el escenario difícilmente podría ser más exigente.
La argentina deberá enfrentar en Estados Unidos a una boxeadora que construyó una extensa trayectoria internacional y se transformó en una de las principales figuras de la disciplina.
La diferencia de experiencia coloca a la tucumana en el papel de retadora. Sin embargo, también aumenta la dimensión de la oportunidad: dos cinturones mundiales estarán al alcance de Manzur durante una noche que puede modificar completamente su carrera.
No será solamente una pelea contra Serrano. Será también el desafío de combatir lejos de Argentina, frente a una campeona establecida y dentro de una velada que tendrá una exposición poco habitual.
Una pelea mundialista que podrá verse por TikTok
La otra gran particularidad estará fuera del ring. El combate tendrá transmisión exclusiva a través de TikTok, mediante las cuentas de Most Valuable Promotions (MVP) y Jake Paul.
La modalidad representa otro cambio respecto de las formas tradicionales de consumir boxeo. Las redes sociales tendrán un papel central en la difusión de una pelea por dos títulos mundiales y permitirán que la velada alcance potencialmente una audiencia masiva.
La presencia de nuevos promotores e influencers alrededor del boxeo profesional viene modificando también la exposición de diferentes protagonistas. Serrano ha sido una de las figuras centrales de ese proceso y su vínculo con MVP permitió potenciar considerablemente la difusión de sus combates.
Ahora, parte de esa vidriera también quedará frente a Manzur.
Para la tucumana será una oportunidad deportiva, pero también una exposición internacional difícil de conseguir dentro del circuito tradicional. Una victoria significaría quedarse con las coronas mundiales de la AMB y la OMB; una buena actuación podría igualmente abrir nuevas puertas dentro del boxeo internacional.
En California habrá, entonces, mucho más que dos boxeadoras intercambiando golpes. Una referente mundial pondrá sus coronas en juego, una tucumana buscará dar el golpe de su vida y el boxeo femenino protagonizará otra noche que pretende romper con sus formatos tradicionales.