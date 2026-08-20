La tucumana Lucrecia Manzur desafiará a Amanda Serrano en una pelea histórica para el boxeo femenino

La magnitud del desafío aparece desde los nombres. Serrano llegará como campeona y pondrá en juego sus cinturones mundiales de peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Del otro lado estará Manzur, que tendrá la posibilidad de provocar uno de los grandes impactos para el boxeo argentino si consigue destronar a la experimentada puertorriqueña.