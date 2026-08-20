Quién es Amanda Serrano, la leyenda puertorriqueña que enfrentará a la tucumana Lucrecia Manzur

Resumen para apurados
- La boxeadora puertorriqueña Amanda Serrano defenderá este viernes sus títulos mundiales pluma ante la tucumana Lucrecia Manzur en California.
- Serrano, campeona en siete categorías, busca su triunfo 50 en un combate pactado a 12 asaltos, mientras que Manzur disputa su primera chance mundialista en el exterior.
- Un nocaut consagrará a Serrano como la máxima noqueadora en la historia del boxeo femenino, mientras Manzur intentará dar el mayor golpe de su carrera profesional.
Cuando Lucrecia Manzur suba al ring este viernes en California no tendrá enfrente simplemente a una campeona mundial. Del otro lado estará Amanda Serrano, una de las boxeadoras más importantes de la historia, campeona mundial en siete divisiones diferentes y protagonista de buena parte de las transformaciones que atravesó el boxeo femenino durante los últimos años.
La puertorriqueña, de 37 años, llegará al combate como dueña de los cinturones mundiales de peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Ambos estarán en juego ante la tucumana en el Pechanga Resort Casino de Temecula.
Será una pelea especial para Manzur, que tendrá su primera oportunidad mundialista. Pero también habrá mucho en juego para Serrano: buscará alcanzar las 50 victorias como profesional y podría quedar sola en la cima de una marca histórica.
Una campeona en siete categorías diferentes
Una estadística alcanza para dimensionar la carrera de Serrano: fue campeona mundial en siete divisiones distintas.
A lo largo de su trayectoria consiguió adaptarse a diferentes categorías y acumular cinturones hasta convertirse en una de las peleadoras más laureadas de su generación.
Actualmente encontró su lugar nuevamente en el peso pluma, división en la que posee las coronas de la AMB y la OMB que expondrá frente a Manzur.
Su registro también muestra la magnitud de su recorrido profesional. Serrano acumula 49 victorias, cuatro derrotas y un empate.
Pero existe otro número que explica una parte importante de su carrera: 32.
A un nocaut de hacer historia
De sus 49 triunfos, 32 llegaron antes del límite.
Serrano alcanzó esa cifra después de derrotar por nocaut a Cheyenne Hanson en mayo y consiguió igualar la histórica marca de Christy Martin.
Por eso el combate frente a Manzur puede entregarle otro récord.
Si consigue vencer por nocaut a la tucumana, Serrano alcanzará los 33 triunfos por la vía rápida y quedará en solitario como la máxima noqueadora de la historia del boxeo femenino profesional.
Manzur intentará evitarlo y, al mismo tiempo, producir el resultado más importante de su propia carrera.
La tucumana llegará con un récord de 14 triunfos y cuatro derrotas, siete victorias por nocaut y cinco éxitos consecutivos. Además, ocupa el segundo lugar del ranking de la OMB y nunca antes había peleado profesionalmente fuera de Argentina.
El contraste será marcado: una retadora que tendrá su primera oportunidad mundialista frente a una campeona que construyó buena parte de su carrera alrededor de peleas por cinturones.
Mucho más que sus títulos
La importancia de Serrano dentro del boxeo femenino tampoco puede medirse únicamente a través de sus estadísticas.
Durante los últimos años, la puertorriqueña se convirtió en una de las principales voces dentro de la pelea por conseguir mayor igualdad de condiciones, espacios y reconocimiento para las boxeadoras profesionales.
Una de las discusiones estuvo relacionada directamente con la duración de los combates.
Tradicionalmente, las peleas mundialistas femeninas se disputan a 10 rounds de dos minutos, mientras que los hombres pueden combatir a 12 asaltos de tres minutos.
Serrano fue una de las figuras que empujó para modificar esas condiciones y llegó a disputar en 2023 frente a Danila Ramos una pelea pactada a 12 rounds de tres minutos.
El enfrentamiento contra Manzur tendrá otro formato particular: serán 12 asaltos de dos minutos.
De esta manera, la pelea por los cinturones pluma volverá a colocar a Serrano en el centro de una discusión que acompañó buena parte de la etapa más importante de su carrera: ampliar los límites establecidos históricamente para las mujeres dentro del boxeo profesional.
El desafío que espera a Manzur
Todo ese recorrido permite dimensionar la oportunidad que tendrá la tucumana.
Serrano no solamente llegará como campeona. También será la boxeadora más experimentada y reconocida que Manzur haya enfrentado hasta ahora.
La puertorriqueña buscará su victoria número 50, defender dos títulos mundiales y tendrá la posibilidad de convertirse en la máxima noqueadora histórica del boxeo femenino.
Manzur, mientras tanto, buscará arruinarle todos esos planes.
Este viernes, en California, la tucumana afrontará su primera pelea profesional en Estados Unidos y su primera oportunidad por un campeonato mundial. Y lo hará directamente frente a una rival que ya escribió su nombre entre las grandes referentes de la disciplina.
Amanda Serrano será la campeona que estará del otro lado del ring, pero también la dimensión exacta del desafío que espera a Lucrecia Manzur: para convertirse en campeona mundial deberá derrotar a una leyenda.