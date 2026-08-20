Amanda Serrano vs. la tucumana Lucrecia Manzur: horario y dónde ver la pelea por los títulos mundiales
La tucumana tendrá este viernes la oportunidad más importante de su carrera frente a la campeona puertorriqueña. El combate será en California, tendrá dos cinturones en juego y contará con una transmisión inédita.
Resumen para apurados
- La boxeadora tucumana Lucrecia Manzur enfrentará este viernes a la campeona Amanda Serrano en California por los títulos mundiales pluma de la AMB y la OMB.
- Manzur debuta en EE. UU. con cinco victorias consecutivas, mientras que Serrano busca su triunfo 50. El duelo será a 12 rounds y se transmitirá por TikTok LIVE.
- El combate marcará un hito para el deporte argentino si gana la tucumana y sentará un precedente en la difusión del boxeo femenino mediante plataformas digitales.
Lucrecia Manzur está a pocas horas del desafío más importante de su carrera profesional. Este viernes 21 de agosto, la boxeadora tucumana enfrentará a la puertorriqueña Amanda Serrano en el Pechanga Resort Casino de Temecula, California, en una pelea que tendrá en juego los títulos mundiales de peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB).
El combate encabezará una cartelera que tendrá otra particularidad: será transmitida globalmente y de manera exclusiva por TikTok LIVE, en lo que será la primera cartelera de campeonato mundial de boxeo emitida mediante esa plataforma.
La transmisión será producto de una alianza entre Most Valuable Promotions (MVP) y TikTok y comenzará antes del combate principal, por lo que habrá que estar atentos a los horarios.
¿A qué hora pelea Lucrecia Manzur contra Amanda Serrano?
La cartelera principal comenzará este viernes a las 20 de Argentina, Chile y Uruguay.
En otros países, el inicio está previsto para las 17 de México (CDMX); 18 de Colombia, Ecuador y Perú; y 19 del Este de Estados Unidos.
Las peleas preliminares arrancarán antes: están programadas desde las 16.15 de México y las 18.15 del Este estadounidense.
Serrano-Manzur será el combate estelar de la jornada, por lo que su horario exacto dependerá de la duración de las peleas anteriores.
¿Dónde se podrá ver Serrano-Manzur?
La velada tendrá una modalidad inédita para una pelea de esta magnitud: podrá verse exclusivamente a través de TikTok LIVE.
La transmisión estará disponible globalmente mediante las cuentas de Most Valuable Promotions y Jake Paul, sin recurrir a las señales televisivas tradicionalmente asociadas a las grandes carteleras internacionales.
Será la primera vez que una cartelera de campeonato mundial de boxeo se transmita por esa red social, otro de los elementos que aumentan la exposición que tendrá Manzur en su debut en Estados Unidos.
La oportunidad más importante para Manzur
La tucumana, de 27 años, llegará al combate con un récord profesional de 14 victorias y cuatro derrotas, con siete triunfos por nocaut.
Además, ocupa el segundo lugar del ranking de la OMB y atraviesa uno de sus mejores momentos deportivos: acumula cinco victorias consecutivas antes de afrontar su primera oportunidad por una corona mundial.
El escenario también será completamente nuevo. Manzur desarrolló hasta ahora toda su carrera profesional en Argentina y el combate contra Serrano marcará su debut en suelo estadounidense.
Del otro lado estará una de las grandes figuras que tuvo el boxeo femenino durante los últimos años.
Serrano, de 37 años, posee un registro de 49 victorias, cuatro derrotas y un empate, con 32 nocauts. La puertorriqueña buscará alcanzar ante Manzur su victoria profesional número 50.
Además, sus 32 triunfos antes del límite la tienen igualada con Christy Martin en una marca histórica del boxeo femenino, por lo que tendrá también la posibilidad de establecer un nuevo récord.
Pero Manzur viajará con otra intención: quedarse con los cinturones de la campeona y protagonizar una de las grandes sorpresas del boxeo argentino.
Una pelea con un formato particular
El duelo tendrá además una característica especial. Serrano y Manzur combatirán a 12 asaltos de dos minutos cada uno.
El formato rompe con la estructura tradicional de las peleas mundialistas femeninas, habitualmente disputadas a 10 rounds de dos minutos, y agregará dos capítulos a una definición que tendrá un máximo de 24 minutos de acción.
Los cinturones de peso pluma de la AMB y la OMB estarán en juego.
Una cartelera cargada de peleas
Antes del combate principal habrá otros enfrentamientos destacados.
Mayelli Flores y Melissa Mortensen disputarán a 10 rounds el título mundial vacante supergallo femenino de la AMB. También combatirán Jahmal Harvey y Hammet Kowany Keb del Valle, a seis rounds en peso ligero, mientras que Avious Griffin y Jackson Mariñez protagonizarán un duelo a 10 asaltos en la categoría welter.
La cartelera incluirá además los cruces Lupita Medina-Brook Sibrian, Iyana Verduzco-Miguelina Hernández, Jocelyn Camarillo-Ashley Felix, Nelvie Tiafack-Salvador Zavala Molina, Jully De Oliveria-Cinderella Linnear y Keno Marley-Braylan Brooks.
En las preliminares aparecerán Paolo Barredo-Jorge Elias García Manrriquez y Albina Moldazhanova-Sheila Fabiana Liesegang.
Después llegará el momento esperado para el boxeo tucumano. Manzur subirá por primera vez profesionalmente a un ring de Estados Unidos y lo hará directamente frente a una de las máximas figuras de la disciplina.
Dos títulos mundiales, una campeona que buscará su victoria número 50 y una tucumana que tendrá frente a sí la posibilidad de protagonizar el golpe más importante de su carrera.