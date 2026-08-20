Amanda Serrano vs. la tucumana Lucrecia Manzur: horario y dónde ver la pelea por los títulos mundiales

Lucrecia Manzur está a pocas horas del desafío más importante de su carrera profesional. Este viernes 21 de agosto, la boxeadora tucumana enfrentará a la puertorriqueña Amanda Serrano en el Pechanga Resort Casino de Temecula, California, en una pelea que tendrá en juego los títulos mundiales de peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB).