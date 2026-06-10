Aguinaldo para empleados de comercio: cuánto te corresponde cobrar según tu categoría

Resumen para apurados
- Empleados de comercio de Argentina recibirán en junio de 2026 el aguinaldo, cuyo cálculo varía por el cómputo de sumas no remunerativas.
- El cálculo se basa en la mayor remuneración del semestre a pagarse hasta el 30 de junio, aplicando métodos unificados o discriminados para los conceptos no remunerativos.
- Esta liquidación marcará el poder de compra de miles de empleados de comercio y sentará un precedente para la negociación de futuros acuerdos salariales en el sector.
La liquidación del aguinaldo de junio de 2026, formalmente llamado Sueldo Anual Complementario (SAC), presenta una particularidad clave para los empleados de Comercio que impacta de manera directa en el bolsillo. El punto central de esta situación radica en el cómputo de las sumas no remunerativas vigentes en los acuerdos salariales del sector, debido a la existencia de dos criterios de cálculo diferentes que arrojan resultados distintos al momento de determinar el monto neto final a cobrar.
Para definir el aguinaldo correspondiente a este primer semestre, las empresas analizan el período comprendido entre enero y junio con el objetivo de detectar el mes con la mayor remuneración devengada. Sobre ese valor específico se calcula el cincuenta por ciento correspondiente al SAC, lo cual vuelve fundamental la correcta interpretación de los acuerdos para garantizar el pago exacto a los trabajadores.
Cómo se calcula el aguinaldo para empleados de comercio
La primera cuota del aguinaldo tiene como fecha límite de pago el 30 de junio de 2026, mientras que la segunda deberá abonarse antes del 18 de diciembre. La legislación vigente establece que el Sueldo Anual Complementario debe determinarse sobre la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto, de modo que la base de cálculo incluye una amplia variedad de los ingresos percibidos por el trabajador.
Entre los conceptos que integran habitualmente este cómputo figuran el salario básico, la antigüedad, el presentismo, los adicionales de convenio, las horas extras, las comisiones, los premios habituales y las vacaciones junto con su respectivo plus vacacional. Asimismo, en el caso específico de los empleados de Comercio, resulta necesario contemplar determinadas sumas no remunerativas, siempre que los acuerdos paritarios del sector así lo establezcan de manera expresa.
Por el contrario, existen diversos conceptos que quedan completamente excluidos de la base de cálculo para el beneficio. Dentro de este grupo se encuentran las asignaciones familiares, la licencia por maternidad abonada de forma directa por Anses, los beneficios sociales, los reintegros de gastos debidamente documentados y las prestaciones derivadas de una Incapacidad Laboral Temporaria cubierta por una ART.
Cuál es el aguinaldo de un empleado de comercio
Para ejemplificar la situación, se suele tomar el caso de un trabajador encuadrado en la categoría Administrativo A, con 10 años de antigüedad y jornada completa.
Luego de analizar el semestre, junio resulta ser el mes con la mayor remuneración, con los siguientes valores:
- Remuneración base: $1.341.376,94.
- Suma no remunerativa: $143.000.
- Total de ingresos considerados: $1.484.376,94.
Cálculo unificado
La primera alternativa consiste en sumar todos los conceptos y dividir el resultado por dos.
En este caso:
$1.484.376,94 dividido 2 = $742.188,47
Cálculo discriminado
La segunda metodología separa la parte remunerativa de la no remunerativa antes de realizar los descuentos.
- SAC remunerativo: $1.341.376,94 dividido 2 = $670.688,47.
- SAC no remunerativo: $143.000 dividido 2 = $71.500.