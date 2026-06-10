Aguinaldo para empleados de comercio: cuánto te corresponde cobrar según tu categoría

La liquidación del aguinaldo de junio de 2026, formalmente llamado Sueldo Anual Complementario (SAC), presenta una particularidad clave para los empleados de Comercio que impacta de manera directa en el bolsillo. El punto central de esta situación radica en el cómputo de las sumas no remunerativas vigentes en los acuerdos salariales del sector, debido a la existencia de dos criterios de cálculo diferentes que arrojan resultados distintos al momento de determinar el monto neto final a cobrar.