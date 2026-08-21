Terremoto en Perú: una réplica de 4,2 volvió a sacudir Ayacucho y evalúan los daños

Resumen para apurados
- Una réplica de 4,2 sacudió Ayacucho este jueves tras un terremoto de 7,2 en el sur de Perú, dejando dos personas heridas y daños edilicios.
- El sismo se sintió hasta en Lima debido a su profundidad. Indeci reportó afectaciones en viviendas y dos escuelas en San Pedro y Cotaruse.
- Defensa Civil continúa el relevamiento de daños y monitorea la actividad sísmica, instando a la población a informarse solo por vías oficiales.
Una réplica de magnitud 4,2 volvió a sacudir este jueves la región de Ayacucho, en el sur de Perú, unas tres horas y media después del terremoto de magnitud 7,2 que había afectado a la misma zona.
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el nuevo movimiento ocurrió a las 16:30, hora local, y tuvo su epicentro a 28 kilómetros al norte de Coracora, en Ayacucho. El sismo se produjo a una profundidad de 108 kilómetros.
Hasta el momento, las autoridades reportaron dos personas afectadas y daños en algunas viviendas e instituciones educativas. La información continúa siendo preliminar y se mantiene un monitoreo permanente en las localidades que pudieron haber sido alcanzadas por el movimiento.
Terremoto en Perú: qué daños se registraron en Ayacucho
El terremoto de magnitud 7,2 fue percibido con intensidad en nueve distritos próximos al epicentro y también llegó a sentirse en otras regiones de Perú, incluida Lima.
De acuerdo con los especialistas, la profundidad a la que se produjo el sismo contribuyó a que el movimiento fuera percibido en una zona extensa del país, aunque al mismo tiempo habría reducido el impacto en superficie.
El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Vásquez, informó que hasta el momento hay dos personas afectadas. Ambas sufrieron lesiones mientras realizaban tareas de evacuación.
En cuanto a la infraestructura, las autoridades reportaron daños en dos viviendas y una institución educativa de San Pedro, además de una institución educativa ubicada en Cotaruse.
El relevamiento también continúa en otras localidades de la región, entre ellas Upahuacho, por lo que la cantidad y el alcance de los daños podrían modificarse a medida que avance la evaluación.
Las autoridades mantienen el monitoreo tras el terremoto
Desde Indeci señalaron que la información disponible todavía debe ser validada y que se espera contar con un panorama más preciso durante las próximas horas.
Vásquez explicó que, por el momento, no se registraron consecuencias graves para la salud de la población directamente vinculadas con el terremoto y destacó que los equipos de emergencia continúan recopilando información de las zonas afectadas.
Las autoridades también solicitaron a la población consultar únicamente los canales oficiales para conocer las novedades sobre el sismo.
El pedido se realizó luego de que comenzaran a circular en redes sociales imágenes que no correspondían al terremoto ocurrido este jueves en Perú. Desde Indeci remarcaron la importancia de verificar el origen de las fotografías y videos antes de compartirlos.
La réplica de magnitud 4,2 volvió a poner el foco sobre Ayacucho mientras continúa la evaluación de los daños provocados por el terremoto principal y el seguimiento de la actividad sísmica en la región.