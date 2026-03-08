Jugó en la Selección, fue compañero de Messi y se retiró tras jugar el Regional Federal Amateur

El fútbol argentino sumó una despedida inesperada. José Luis Gómez, lateral derecho de 32 años que supo ser una de las grandes promesas del país y que incluso compartió plantel con Lionel Messi en la Selección, anunció su retiro del fútbol profesional tras finalizar su etapa en Central Argentino de La Banda, club que compite en el Torneo Regional Federal Amateur.