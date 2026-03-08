Jugó en la Selección, fue compañero de Messi y se retiró tras jugar el Regional Federal Amateur
José Luis Gómez, lateral derecho de 32 años y campeón con Lanús, anunció su retiro del fútbol profesional luego de su paso por Central Argentino de La Banda. El exdefensor de la Selección Argentina se despidió con un emotivo mensaje en redes sociales.
El fútbol argentino sumó una despedida inesperada. José Luis Gómez, lateral derecho de 32 años que supo ser una de las grandes promesas del país y que incluso compartió plantel con Lionel Messi en la Selección, anunció su retiro del fútbol profesional tras finalizar su etapa en Central Argentino de La Banda, club que compite en el Torneo Regional Federal Amateur.
El defensor comunicó la decisión a través de una emotiva publicación en sus redes sociales, donde expresó el dolor que le genera cerrar definitivamente su carrera.
“Hoy llega el día más duro de mi vida. Me toca decirle adiós al fútbol a mis 32 años. Hasta acá llegó este amor”, escribió Gómez en su mensaje.
En la misma publicación, el lateral también hizo referencia a las dificultades que atravesó a lo largo de los últimos años.
“Las cosas no se dieron como uno esperaba, pero toca ponerle el pecho a lo que viene. Gracias, fútbol”, agregó.
Gómez se formó en las divisiones inferiores de Racing y rápidamente empezó a destacarse como un lateral derecho con gran proyección ofensiva. Su crecimiento lo llevó a sumar experiencias en clubes como San Martín de San Juan y Huracán, aunque su etapa más recordada llegó en Lanús.
Con el “Granate”, el defensor vivió los mejores años de su carrera. Fue parte del equipo que se consagró campeón del Torneo Transición 2016 y de la Copa Bicentenario, además de integrar el plantel que alcanzó la final de la Copa Libertadores 2017.
Su rendimiento en ese período lo llevó incluso a dar el salto a la Selección Argentina. Gómez integró el plantel que disputó los Juegos Olímpicos de Río 2016 y posteriormente fue convocado por Jorge Sampaoli para la Selección.
En ese ciclo llegó a compartir equipo con Lionel Messi y disputó partidos amistosos frente a Brasil y Singapur, lo que parecía marcar el inicio de una carrera que podía consolidarse en la élite del fútbol internacional.
Sin embargo, su trayectoria también estuvo marcada por momentos muy duros que condicionaron su continuidad en el más alto nivel.