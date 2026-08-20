Ola de calor histórica: Alemania registra 14.000 muertes y crece la preocupación
La cifra corresponde a este verano y fue confirmada por datos oficiales del Instituto Robert Koch. En una sola semana de junio se contabilizaron alrededor de 9.600 fallecimientos, mientras las temperaturas superaron los 40 grados.
Resumen para apurados
- Alemania registró un récord de 14.000 muertes por calor extremo este verano, según el Instituto Robert Koch, debido a temperaturas que superaron los 40 grados.
- El pico ocurrió a fines de junio con 9.600 decesos en una semana, superando el récord de 2018. Afectó principalmente a mayores de 75 años en medio de una crisis térmica europea.
- Ante la crisis, el gobierno alemán debate reformar la Constitución para la adaptación climática, actualizar normas de construcción y fijar leyes laborales de protección térmica.
Alemania registró un récord de 14.000 muertes vinculadas al calor extremo durante este verano, según datos oficiales del Instituto Robert Koch. La cifra refleja las consecuencias letales de la intensa ola de calor y la sequía que afectaron al país.
El momento más crítico de la crisis se produjo a finales de junio. En solo una semana, las autoridades sanitarias contabilizaron alrededor de 9.600 fallecimientos, mientras los termómetros superaban los 40 grados. El balance superó el récord anterior, de 8.900 muertes por calor, registrado en 2018.
Las personas mayores de 75 años conforman el grupo demográfico más afectado por las altas temperaturas. En la mayoría de los casos, los fallecimientos se producen por la combinación de la exposición al calor extremo con afecciones médicas preexistentes.
La situación de Alemania se inscribe en un escenario que también golpeó a otros países europeos. El Instituto Nacional de Salud Pública de España reportó casi 4.500 decesos desde el 1 de junio, mientras que las autoridades francesas comunicaron más de 7.300 muertes adicionales durante el mismo período.
Alemania analiza cambios en la legislación
Ante el récord de muertes asociadas al calor, los ministros del Partido Socialdemócrata (SPD), socios en la coalición del canciller Friedrich Merz, sostienen que Berlín debe incorporar la "adaptación al cambio climático y conservación de la naturaleza" en la Constitución.
El ministro de Medio Ambiente, Carsten Schneider, advirtió que la legislación actual limita el auxilio del Estado a los gobiernos locales.
El bloque de funcionarios también reclama modificar de forma urgente la legislación urbanística y los códigos de construcción vigentes. Además, plantea la implementación de nuevas leyes laborales destinadas a proteger a los trabajadores frente a las temperaturas extremas.
Las autoridades alemanas consideran que la crisis climática es una realidad palpable que requiere normas más estrictas.