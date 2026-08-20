“Por eso me matan”: el video viral de Diego Milito que encendió la interna en Racing

Un video de Diego Milito hablando con hinchas de Racing comenzó a circular con fuerza en las redes sociales y agregó un nuevo capítulo al clima político que atraviesa el club. Las imágenes fueron grabadas en un hotel de San Luis, después del triunfo frente a Belgrano por la Copa Argentina, y muestran al presidente defendiendo su gestión y cuestionando con dureza a quienes, según su mirada, buscan desestabilizarla.