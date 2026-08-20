“Por eso me matan”: el video viral de Diego Milito que encendió la interna en Racing

Resumen para apurados
- En San Luis, Diego Milito defendió su gestión ante hinchas en un video viral y acusó a la oposición y a medios de buscar desestabilizar a Racing tras el duelo de Copa Argentina.
- La polémica surge en medio de críticas por el rendimiento deportivo y el puesto 22° en la tabla, contrastando con avances institucionales en Ezeiza y fútbol femenino.
- Las declaraciones de Milito profundizan la interna política del club y condicionan el respaldo a su proyecto a largo plazo ante la exigencia de resultados inmediatos.
Un video de Diego Milito hablando con hinchas de Racing comenzó a circular con fuerza en las redes sociales y agregó un nuevo capítulo al clima político que atraviesa el club. Las imágenes fueron grabadas en un hotel de San Luis, después del triunfo frente a Belgrano por la Copa Argentina, y muestran al presidente defendiendo su gestión y cuestionando con dureza a quienes, según su mirada, buscan desestabilizarla.
Lejos de un discurso institucional, Milito habló directamente con los simpatizantes que lo rodeaban. En uno de los pasajes que mayor repercusión generó, vinculó parte de las críticas que recibe con sectores opositores y medios de comunicación.
“Por eso me matan. Por eso ponen la plata a los periodistas”, sostuvo.
El ex delantero también se refirió al clima que se genera alrededor de Racing cada vez que los resultados deportivos no acompañan. “Por eso cada vez que Racing pierde un partido se cae la cancha... No es normal, no es normal”, afirmó.
Milito aseguró que las dificultades no lo sorprendieron desde que asumió la conducción del club y relacionó la resistencia que encuentra con el proyecto que pretende desarrollar. “Sabemos con quién lidiamos. Lo sé desde el día uno. Sabíamos que no iba a ser fácil, porque el cambio es cultural”, expresó.
ð¨ð EL POLÃMICO VIDEO DE MILITO CON SOCIOS DE RACING— doble amarilla âï¸âï¸âï¸ (@okdobleamarilla) August 20, 2026
ð A lo Milei y Macri, el presidente de Racing hablÃ³ de âcambio culturalâ
ð AdemÃ¡s, asegurÃ³ que las reacciones del estadio estÃ¡n fomentadas por la oposiciÃ³n y acusÃ³ a los periodistas de recibir dinero
ð âYo no estoy acÃ¡â¦
Milito defendió su proyecto y pidió el apoyo de los hinchas
Otro de los momentos que rápidamente circuló en redes llegó cuando explicó los motivos por los que decidió involucrarse en la conducción de Racing.
“Yo no estoy acá por un cargo. La verdad, con todo respeto lo digo, me chupa un huevo el cargo”, lanzó el presidente.
Milito aclaró inmediatamente que considera “un orgullo” ocupar la presidencia, aunque aseguró que su objetivo pasa por dejar una transformación que sobreviva a su gestión.
“Lo más importante es la misión por la que estoy. Es dejar algo. Mañana Milito se va y no pasa nada. No lo necesito. Gracias a Dios, me rompí el culo toda mi vida. No necesito nada, pero quiero dejarle algo al club y lo voy a lograr”, señaló.
En ese contexto, también les pidió respaldo a los hinchas y remarcó que el proyecto debe ser evaluado con una mirada que exceda los resultados inmediatos.
“Nosotros tenemos que pensar en largo término. En ese largo término vamos a ganar y vamos a perder. Pero tenemos que estar unidos y convencidos de lo que hacemos”, afirmó.
El momento político que atraviesa Racing
La aparición del video encontró a Racing atravesando una fuerte discusión interna alrededor de la gestión de Milito.
Quienes respaldan al presidente destacan algunos avances institucionales registrados durante su conducción, entre ellos los trabajos realizados en el predio de Ezeiza, el título conseguido por la Reserva y el crecimiento experimentado por el fútbol femenino.
Las principales críticas, sin embargo, apuntan al fútbol profesional. Los sectores opositores cuestionan los últimos mercados de pases, consideran que el plantel perdió jerarquía y remarcan la situación del equipo en la tabla anual, donde se encuentra en el puesto 22° y fuera de los lugares de clasificación a las copas internacionales.
También existen cuestionamientos por algunas decisiones deportivas, entre ellas la salida de Gustavo Costas pocos meses después de haber firmado un contrato por tres temporadas.
Otro foco de conflicto apareció durante la última Asamblea. Allí, sectores de la minoría cuestionaron que Milito pronunciara el discurso de apertura pero no respondiera posteriormente las preguntas formuladas por la oposición.
En ese escenario, las imágenes grabadas en San Luis rápidamente trascendieron la conversación privada con los hinchas. Las palabras de Milito volvieron a exponer una discusión que hace tiempo dejó de limitarse a lo que ocurre dentro de la cancha y que atraviesa de lleno el presente político de Racing.