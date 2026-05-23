Bombazo en Racing: Diego Milito echó a Gustavo Costas tras la eliminación en la Sudamericana

Resumen para apurados
- Diego Milito despidió a Gustavo Costas como DT de Racing tras quedar eliminados en la fase de grupos de la Copa Sudamericana luego de empatar 2-2 contra Caracas en Avellaneda.
- Pese a haber ganado la Sudamericana 2024 y la Recopa 2025, el rendimiento del equipo decayó en 2026, lo que motivó la rescisión del contrato que se había extendido hasta 2028.
- Sebastián Romero y Luciano Aued asumirán el interinato mientras la dirigencia busca un reemplazante para superar la crisis futbolística e iniciar un nuevo proceso en el club.
Se terminó el ciclo de Gustavo Costas en Racing. Después de la eliminación de la “Academia” en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, Diego Milito resolvió despedir al entrenador en medio de un clima de fuerte desilusión entre los hinchas y la dirigencia.
La decisión llegó días después del empate 2-2 frente a Caracas en el Cilindro, un resultado que dejó al equipo sin posibilidades de avanzar de ronda. Racing apenas sumó cinco puntos en el grupo y protagonizó una de las campañas internacionales más decepcionantes de los últimos años.
El golpe deportivo terminó siendo determinante para la conducción encabezada por Milito, que optó por ponerle fin al ciclo pese a que a fines de 2025 le habían renovado el contrato hasta 2028. La determinación sorprendió incluso dentro del entorno del entrenador, teniendo en cuenta el respaldo que había recibido meses atrás.
La salida de Costas también marca el cierre de un proceso que había quedado grabado en la historia reciente del club. El DT había asumido en 2024 y condujo a Racing a conquistar la Copa Sudamericana de ese año, cortando una larga sequía internacional. Más tarde también logró la Recopa Sudamericana 2025 tras vencer a Botafogo.
De los títulos internacionales al derrumbe futbolístico
Sin embargo, durante 2026 el equipo nunca logró sostener una línea de juego convincente. Racing no ganó clásicos, tuvo un rendimiento irregular en el torneo local y quedó eliminado rápidamente tanto en el plano doméstico como internacional. La igualdad frente a Caracas terminó siendo el golpe final para un ciclo que había comenzado con gloria y terminó envuelto en una profunda crisis futbolística. Sebastián “Chirola” Romero y Luciano Aued quedarán a cargo de manera interina hasta que la dirigencia defina al nuevo entrenador.