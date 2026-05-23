Bombazo en Racing: Diego Milito echó a Gustavo Costas tras la eliminación en la Sudamericana

De los títulos internacionales al derrumbe futbolístico

Sin embargo, durante 2026 el equipo nunca logró sostener una línea de juego convincente. Racing no ganó clásicos, tuvo un rendimiento irregular en el torneo local y quedó eliminado rápidamente tanto en el plano doméstico como internacional. La igualdad frente a Caracas terminó siendo el golpe final para un ciclo que había comenzado con gloria y terminó envuelto en una profunda crisis futbolística. Sebastián “Chirola” Romero y Luciano Aued quedarán a cargo de manera interina hasta que la dirigencia defina al nuevo entrenador.