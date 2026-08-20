Los Leones vs. Inglaterra por el Mundial de Hockey: hora y qué se juegan
El seleccionado argentino enfrentará este sábado, desde las 14, al número tres del ranking mundial. El nuevo formato no contempla cuartos de final y obliga a terminar entre los dos mejores de la zona para avanzar a semifinales.
Resumen para apurados
- Los Leones enfrentarán este sábado a Inglaterra en el Mundial de Hockey para buscar un triunfo clave que los mantenga con chances de clasificar a las semifinales.
- Argentina llegó tras golear 7-1 a Nueva Zelanda, pero inicia sin puntos la Zona E al arrastrar la caída ante Países Bajos, mientras Inglaterra lidera con puntaje ideal.
- Con un formato que clasifica solo a los dos mejores a semifinales sin cuartos de final, una derrota complicará seriamente el objetivo del seleccionado nacional.
Los Leones entraron en la etapa en la que cada punto puede definir su futuro en el Mundial. Después de superar la primera fase, Argentina enfrentará este sábado, desde las 14, a Inglaterra en un partido que puede marcar buena parte de sus posibilidades de alcanzar las semifinales.
El seleccionado argentino integra la Zona E junto con Inglaterra, Países Bajos e India. El desafío no será menor: los ingleses llegan como terceros del ranking mundial y después de haber ganado sus tres encuentros de la primera etapa. Argentina, octava en el escalafón internacional, necesita sumar para recuperar el terreno que perdió con la derrota ante los neerlandeses.
Los Leones tuvieron un recorrido con diferentes momentos durante la primera fase. Debutaron con una victoria 3-0 frente a Japón, luego protagonizaron un partido mucho más ajustado ante Países Bajos, que terminó con derrota por 3-2, y finalmente aseguraron su clasificación con una contundente goleada 7-1 sobre Nueva Zelanda.
Ahora, sin embargo, comienza otra historia. Y el particular sistema de competencia hace que aquel tropiezo frente a Países Bajos todavía tenga consecuencias.
El nuevo formato del Mundial y qué necesitan Los Leones
A diferencia de otras ediciones, el Mundial no tendrá cuartos de final. Los ocho seleccionados que superaron la primera instancia fueron distribuidos en dos zonas de cuatro equipos y solamente los dos primeros de cada una avanzarán directamente a semifinales.
Hay otra particularidad: los clasificados no comenzaron esta ronda con la tabla en cero. Cada seleccionado arrastra el resultado conseguido durante la primera fase contra el otro equipo de su grupo original que también avanzó.
Por eso, Países Bajos e Inglaterra comienzan la Zona E con tres puntos, mientras que Argentina e India lo hacen sin unidades. Para Los Leones, entonces, el margen para recuperar terreno es reducido.
El partido contra Inglaterra aparece como una oportunidad directa. Una victoria permitiría al seleccionado argentino alcanzar los tres puntos y meterse de lleno en la disputa por uno de los dos lugares disponibles. Una derrota, en cambio, complicaría considerablemente el panorama de cara a la definición.
Además de su posición en el ranking, Inglaterra llegará con números que explican la dificultad del desafío: ganó los tres partidos que disputó durante la primera etapa y avanzó con puntaje ideal.
Argentina tendrá que encontrar nuevamente la contundencia que mostró frente a Nueva Zelanda, pero ante un rival de una exigencia considerablemente mayor.
Del otro lado del cuadro aparece la Zona F, integrada por Alemania, Bélgica, Australia y España. Alemania y Australia comenzaron esta instancia con un punto, mientras que Bélgica y España lo hicieron sin unidades.
Los cruces de semifinales también están definidos de antemano: el primero de la Zona E enfrentará al segundo de la Zona F y el líder de la Zona F jugará contra el segundo de la Zona E.
Quienes terminen tercero y cuarto deberán disputar posteriormente los encuentros que determinarán las posiciones del quinto al octavo puesto.
Pero para Los Leones esas cuentas todavía pueden esperar. Inglaterra será el primer gran obstáculo de una segunda fase que prácticamente no permite tropiezos. El sábado, desde las 14, Argentina tendrá la oportunidad de conseguir los primeros puntos que arrastra esta zona y mantener abierto su camino hacia las semifinales del Mundial.