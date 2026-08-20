Los Leones golearon a Nueva Zelanda y avanzaron a la segunda fase del Mundial

Los Leones cumplieron con su objetivo y se metieron en la segunda fase del Mundial de hockey sobre césped. El seleccionado argentino cerró la fase de grupos con una contundente victoria 7 a 1 sobre Nueva Zelanda, en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, y aseguró su clasificación entre los mejores equipos del torneo que se disputa en Países Bajos y Bélgica.