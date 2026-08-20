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Los Leones golearon a Nueva Zelanda y avanzaron a la segunda fase del Mundial

Los oceánicos golperon primero, pero Argentina reaccionó a tiempo y consiguió el pasaje a la segunda fase del torneo.

FESTEJO. Los Leones rugieron fuerte y siguen en carrera en el Mundial de hockey sobre césped que se juega en Países Bajos y Bélgica.
FESTEJO. Los Leones rugieron fuerte y siguen en carrera en el Mundial de hockey sobre césped que se juega en Países Bajos y Bélgica.
Hace 5 Hs

Resumen para apurados

  • Los Leones golearon 7-1 a Nueva Zelanda en Amstelveen en el cierre del Grupo A y aseguraron su clasificación a la segunda fase del Mundial de hockey.
  • Tras empezar en desventaja, el equipo remontó con un triplete de Domene y un doblete de Capurro, tras haber superado antes a Japón y caído ante Países Bajos.
  • El triunfo sitúa a los dos combinados argentinos, Leones y Leonas, en las instancias decisivas del certamen internacional en busca del título mundial.
Resumen generado con IA

Los Leones cumplieron con su objetivo y se metieron en la segunda fase del Mundial de hockey sobre césped. El seleccionado argentino cerró la fase de grupos con una contundente victoria 7 a 1 sobre Nueva Zelanda, en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, y aseguró su clasificación entre los mejores equipos del torneo que se disputa en Países Bajos y Bélgica.

El comienzo no fue sencillo para el equipo dirigido por Lucas Rey. Nueva Zelanda se puso en ventaja durante el primer cuarto mediante un penal ejecutado por Kane Russell. Argentina, sin embargo, reaccionó rápidamente y encontró el empate en el segundo período, también desde el córner corto, con una definición de Tomás Domene. A partir de allí, el partido cambió por completo.

Argentina aceleró y construyó una goleada

Los Leones impusieron su superioridad física y futbolística en la segunda mitad y comenzaron a ampliar la diferencia. Domene volvió a aparecer para marcar dos goles más y completar su triplete, mientras que Bautista Capurro aportó un doblete.

La goleada se completó con los tantos de Tadeo Marcucci y Nicolás Keenan, para un 7 a 1 que reflejó el dominio argentino durante el tramo decisivo del encuentro.

Con este resultado, Argentina quedó provisoriamente en el primer lugar del grupo A, favorecida por su diferencia de gol. De todos modos, deberá esperar el resultado del partido entre Países Bajos y Japón. Los neerlandeses tienen seis puntos y todavía deben disputar su último encuentro de la primera fase.

Los Leones habían comenzado el Mundial con una victoria 3 a 0 sobre Japón y luego habían sufrido una derrota 3 a 1 frente a Países Bajos. El triunfo sobre Nueva Zelanda les permitió cerrar la zona con una goleada que terminó siendo determinante.

Los dos seleccionados argentinos siguen en carrera

Con la clasificación de Los Leones, Argentina tendrá a sus dos seleccionados en la segunda fase del Mundial. Las Leonas habían conseguido previamente su boleto luego de derrotar 2 a 0 a Escocia y terminar primeras en el grupo B.

Ahora, ambos equipos continuarán su camino en busca del título mundial. Para Los Leones, la goleada ante Nueva Zelanda significó mucho más que una victoria: fue la confirmación de que siguen en carrera y una inyección de confianza para afrontar la etapa decisiva del torneo.

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