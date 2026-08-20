AFA llevó las entradas a $50.000, pero Atlético Tucumán tiene otra opción: cuánto costará ir a la cancha

El próximo regreso de Atlético al Monumental José Fierro tendrá una particularidad que excede lo deportivo. Mientras el equipo de Julio César Falcioni se prepara para recibir a Instituto y luego a Belgrano, los nuevos valores establecidos para las entradas de Primera división volvieron a poner el foco sobre el costo que representa ir a la cancha y la diferencia que existe para quienes son socios.