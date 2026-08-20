AFA llevó las entradas a $50.000, pero Atlético Tucumán tiene otra opción: cuánto costará ir a la cancha

Resumen para apurados
- Tras el aumento de la AFA a $50.000 por entrada general, Atlético Tucumán ofrece su cuota a $35.000 para ingresar a las populares en los próximos partidos de local.
- El club no venderá generales a no socios y fijó plateas diferenciales, mientras el equipo de Falcioni llega en alza tras sendas victorias consecutivas de visitante.
- La medida busca fidelizar hinchas y consolidar la masa societaria de cara a los partidos clave de agosto en el Monumental José Fierro ante Instituto y Belgrano.
El próximo regreso de Atlético al Monumental José Fierro tendrá una particularidad que excede lo deportivo. Mientras el equipo de Julio César Falcioni se prepara para recibir a Instituto y luego a Belgrano, los nuevos valores establecidos para las entradas de Primera división volvieron a poner el foco sobre el costo que representa ir a la cancha y la diferencia que existe para quienes son socios.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fijó recientemente en $50.000 el precio de las entradas generales para la máxima categoría. En Atlético, la cuota mensual tiene un valor de $35.000 y permite ingresar a las tribunas populares durante los encuentros que el “Decano” dispute como local.
El calendario de agosto ayuda a entender la diferencia. Atlético tiene tres partidos programados en 25 de Mayo y Chile durante el mes. El primero fue ante Sarmiento y los otros dos llegarán de manera consecutiva: este sábado, desde las 16, recibirá a Instituto de Córdoba y una semana más tarde enfrentará a Belgrano.
Los sectores Caro, Reartez y Laprida estarán reservados para los socios que tengan la cuota al día. El club mantendrá así su decisión de no comercializar entradas populares para no socios, que tendrán como alternativa las ubicaciones que se habiliten en platea.
El regreso a casa también encuentra al equipo atravesando un momento favorable. Los dirigidos por Falcioni vienen de completar dos presentaciones como visitantes con resultados positivos. Primero consiguieron un contundente 4-0 sobre Independiente por Copa Argentina y luego vencieron 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto.
Ahora, Instituto será el primero de dos rivales cordobeses que pasarán consecutivamente por Tucumán.
Cuánto costarán las entradas para Atlético-Instituto
Para el partido del sábado habrá venta de plateas en el Monumental. Los hinchas podrán adquirirlas este viernes 21 de agosto, entre las 12 y las 19, en el estadio.
El valor será diferente para socios y no socios. Quienes no estén asociados deberán pagar $40.000, mientras que los socios podrán comprar su ubicación por $20.000.
También estarán disponibles las entradas para menores, que tendrán un costo de $10.000. Con ese ticket podrán ingresar a cualquier sector del estadio, aunque deberán hacerlo acompañados por un adulto.
Los beneficios que Atlético ofrece fuera de la cancha
La condición de socio también incluye otras propuestas. A través del convenio entre Atlético y Club LA GACETA, los asociados pueden acceder a descuentos en distintos comercios.
El club también desarrolló diferentes experiencias destinadas exclusivamente a sus socios durante los días de partido. Entre ellas aparece Argentina Patea, una competencia de penales que se realiza durante los entretiempos y que permite a sus ganadores acceder posteriormente a una instancia nacional en Buenos Aires.
Otra de las iniciativas es Niños Escoltas, destinada a que los más chicos puedan ingresar al campo de juego junto a los futbolistas. Los participantes son elegidos mediante sorteos que se realizan en las jornadas previas a cada encuentro como local.
Para quienes quieran asociarse, Atlético mantiene además la posibilidad de adquirir el semestre completo y financiarlo en hasta seis cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard bancarizadas.
El trámite puede hacerse mediante la página y la aplicación oficial del club o presencialmente en la Oficina de Socios del Monumental, ubicada en 25 de Mayo 1351. La atención es de lunes a viernes, de 9 a 13 y de 17 a 20, y los sábados de 10 a 13.
Con Instituto y Belgrano en el horizonte inmediato, Atlético tendrá dos partidos seguidos ante su gente. Y en medio del aumento de las entradas en el fútbol argentino, el valor de la cuota vuelve a aparecer como un factor para quienes planean acompañar al equipo en el José Fierro.