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Polémica con Enzo Fernández: desplegaron una bandera de las Islas Malvinas y piden sanciones

El episodio ocurrió durante el amistoso entre Chelsea y Real Sociedad, justo cuando el mediocampista argentino ingresaba al campo. El gobierno británico pidió investigar lo sucedido por una posible violación de las normas que prohíben mensajes políticos en los estadios.

Polémica con Enzo Fernández: desplegaron una bandera de las Islas Malvinas y piden sanciones
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Durante un amistoso de Chelsea, exhibieron una bandera británica de Malvinas al ingresar Enzo Fernández, lo que desató pedidos oficiales de investigación.
  • El hecho ocurrió en el duelo ante Real Sociedad, donde el jugador argentino fue recibido entre aplausos y silbidos tras reactivarse tensiones previas sobre Malvinas.
  • El gobierno británico y autoridades de las islas reclamaron a la FIFA evaluar sanciones por infringir las normas que prohíben manifestaciones políticas en estadios.
Resumen generado con IA

Una bandera relacionada con las Islas Malvinas desplegada durante un partido amistoso entre Chelsea y Real Sociedad generó una nueva polémica alrededor de Enzo Fernández y provocó repercusiones que trascendieron el fútbol.

El episodio ocurrió mientras se disputaba el encuentro y coincidió con el momento en el que el mediocampista de la Selección argentina ingresaba al campo de juego.

Desde una de las tribunas, un espectador desplegó una bandera con el emblema que la corona británica asigna a las Islas Malvinas. En ese contexto, Enzo Fernández fue recibido entre una mezcla de aplausos y silbidos por parte del público.

La situación rápidamente adquirió una dimensión política y generó pedidos para que se investigue lo ocurrido dentro del estadio.

El gobierno británico pidió investigar el episodio

Según trascendió, el gobierno británico instó a las autoridades correspondientes a investigar la exhibición de la bandera al considerar que podría constituir una “flagrante violación de las normas” que restringen la presencia de mensajes de carácter político dentro de los estadios.

La controversia no terminó allí. El Gobierno de las Islas Malvinas también intervino y solicitó formalmente a la FIFA la aplicación de sanciones contra la Selección argentina.

El episodio vuelve a colocar a Enzo Fernández en el centro de una controversia vinculada con las Malvinas, aunque en esta oportunidad la acción fue protagonizada por un espectador desde las tribunas.

Ahora quedará por conocerse si las autoridades deportivas avanzarán con alguna investigación o eventual sanción después de lo sucedido durante el amistoso entre Chelsea y Real Sociedad.

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