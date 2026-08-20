DeportesFútbol

"Me gustaría hacer historia como Batistuta": Franco Mastantuono fue presentado en Fiorentina

A los 19 años y tras su ciclo en el Real Madrid, el talentoso atacante zurdo se puso formalmente la camiseta "viola" y remarcó su ambición en Italia: "No lo tomo como una revancha, sino como una gran oportunidad".

NUEVO DESAFÍO. El mediocampista argentino fue presentado en la Fiorentina y tendrá revancha tras su frustrado paso por Real Madrid.
NUEVO DESAFÍO. El mediocampista argentino fue presentado en la Fiorentina y tendrá revancha tras su frustrado paso por Real Madrid.
20 Agosto 2026

Resumen para apurados

  • Franco Mastantuono fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de la Fiorentina en Italia tras finalizar su ciclo en el Real Madrid.
  • A sus 19 años y tras una temporada difícil en el club español, donde jugó 35 partidos, el atacante surgido en River Plate llega a la Serie A en busca de continuidad.
  • Es el 43º futbolista argentino en vestir la camiseta viola, donde buscará consolidar su carrera e intentar emular la huella histórica que dejó Gabriel Batistuta.
Resumen generado con IA

Franco Mastantuono fue presentado de manera oficial como nuevo refuerzo de la Fiorentina y brindó sus primeras declaraciones tras ponerle fin a su ciclo en el fútbol español. Durante la conferencia de prensa en Florencia, el talentoso atacante zurdo de 19 años reflexionó sobre su paso por el Real Madrid —donde disputó 35 encuentros y convirtió tres goles— y reconoció la complejidad del contexto que le tocó atravesar en la Casa Blanca.

“En el Madrid tuvimos una temporada complicada para todos, no fue un año fácil. Pero como digo siempre, estas cosas ayudan a mejorar, a aprender y a pensar que siempre hay margen de crecimiento”, explicó con serenidad el futbolista surgido en River Plate. En esa misma línea, el flamante fichaje del conjunto viola remarcó su mentalidad de cara al desafío en la Serie A: “No lo tomo como una revancha, sino como una gran oportunidad para demostrar la clase de jugador que soy y ayudar al equipo”.

El joven delantero también destacó el respaldo de los simpatizantes desde su arribo y el peso simbólico de la institución para los futbolistas nacionales, tras revelar que pidió referencias a Lucas Martínez Quarta y Nicolás González antes de concretar su llegada. “Me dieron mucho cariño y eso me recuerda a mi país. Gabriel Batistuta jugó aquí e hizo algo increíble; me gustaría hacer historia como él”, concluyó Mastantuono, quien se convirtió en el 43º jugador argentino en vestir la camiseta del elenco italiano, sumando su nombre a ilustres apellidos como Daniel Passarella, Daniel Bertoni y Abel Balbo.

Temas ItaliaSerie A de ItaliaFranco Mastantuono
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Quiénes competirían con Chahla en la lucha por la intendencia de San Miguel de Tucumán en 2027?
1

¿Quiénes competirían con Chahla en la lucha por la intendencia de San Miguel de Tucumán en 2027?

Revés judicial para Courel y Escobar: la Justicia rechazó su querella contra la intendenta de Graneros
2

Revés judicial para Courel y Escobar: la Justicia rechazó su querella contra la intendenta de Graneros

Qué ocurrió el 23 de agosto y por qué aquel día cambió nuestra historia para siempre
3

Qué ocurrió el 23 de agosto y por qué aquel día cambió nuestra historia para siempre

Camino al Rectorado: “Defender la universidad pública es también transformarla”
4

Camino al Rectorado: “Defender la universidad pública es también transformarla”

Camino al Rectorado: “Queremos que la universidad se acerque a más tucumanos”
5

Camino al Rectorado: “Queremos que la universidad se acerque a más tucumanos”

Ranking notas premium
El inquietante señor Cerimedo
1

El inquietante señor Cerimedo

Moria Casán y la maternidad: la escena que generó un debate sobre ser madre y el sacrificio
2

Moria Casán y la maternidad: la escena que generó un debate sobre ser madre y el sacrificio

¿Quiénes competirían con Chahla en la lucha por la intendencia de San Miguel de Tucumán en 2027?
3

¿Quiénes competirían con Chahla en la lucha por la intendencia de San Miguel de Tucumán en 2027?

La Justicia desestimó la demanda de la familia de Sergio Denis por su caída en el Teatro Mercedes Sosa
4

La Justicia desestimó la demanda de la familia de Sergio Denis por su caída en el Teatro Mercedes Sosa

Agresión en Tafí del Valle: las dudas que deja una investigación bajo presión
5

Agresión en Tafí del Valle: las dudas que deja una investigación bajo presión

Más Noticias
Revés judicial para Courel y Escobar: la Justicia rechazó su querella contra la intendenta de Graneros

Revés judicial para Courel y Escobar: la Justicia rechazó su querella contra la intendenta de Graneros

Liberan al matrimonio que cultivaba cannabis para su hijo con TEA

Liberan al matrimonio que cultivaba cannabis para su hijo con TEA

¿Quiénes competirían con Chahla en la lucha por la intendencia de San Miguel de Tucumán en 2027?

¿Quiénes competirían con Chahla en la lucha por la intendencia de San Miguel de Tucumán en 2027?

Fue técnico de la Selección de Italia y volvió a Tucumán para transformar la enseñanza del pádel

Fue técnico de la Selección de Italia y volvió a Tucumán para transformar la enseñanza del pádel

Camino al Rectorado: “Queremos que la universidad se acerque a más tucumanos”

Camino al Rectorado: “Queremos que la universidad se acerque a más tucumanos”

Camino al Rectorado: “Defender la universidad pública es también transformarla”

Camino al Rectorado: “Defender la universidad pública es también transformarla”

El padre soñó el vino, el hijo construyó la bodega y un enólogo supo interpretar la Quebrada de Humahuaca

El padre soñó el vino, el hijo construyó la bodega y un enólogo supo interpretar la Quebrada de Humahuaca

Qué ocurrió el 23 de agosto y por qué aquel día cambió nuestra historia para siempre

Qué ocurrió el 23 de agosto y por qué aquel día cambió nuestra historia para siempre

Comentarios