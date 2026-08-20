"Me gustaría hacer historia como Batistuta": Franco Mastantuono fue presentado en Fiorentina
A los 19 años y tras su ciclo en el Real Madrid, el talentoso atacante zurdo se puso formalmente la camiseta "viola" y remarcó su ambición en Italia: "No lo tomo como una revancha, sino como una gran oportunidad".
Resumen para apurados
- Franco Mastantuono fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de la Fiorentina en Italia tras finalizar su ciclo en el Real Madrid.
- A sus 19 años y tras una temporada difícil en el club español, donde jugó 35 partidos, el atacante surgido en River Plate llega a la Serie A en busca de continuidad.
- Es el 43º futbolista argentino en vestir la camiseta viola, donde buscará consolidar su carrera e intentar emular la huella histórica que dejó Gabriel Batistuta.
Franco Mastantuono fue presentado de manera oficial como nuevo refuerzo de la Fiorentina y brindó sus primeras declaraciones tras ponerle fin a su ciclo en el fútbol español. Durante la conferencia de prensa en Florencia, el talentoso atacante zurdo de 19 años reflexionó sobre su paso por el Real Madrid —donde disputó 35 encuentros y convirtió tres goles— y reconoció la complejidad del contexto que le tocó atravesar en la Casa Blanca.
“En el Madrid tuvimos una temporada complicada para todos, no fue un año fácil. Pero como digo siempre, estas cosas ayudan a mejorar, a aprender y a pensar que siempre hay margen de crecimiento”, explicó con serenidad el futbolista surgido en River Plate. En esa misma línea, el flamante fichaje del conjunto viola remarcó su mentalidad de cara al desafío en la Serie A: “No lo tomo como una revancha, sino como una gran oportunidad para demostrar la clase de jugador que soy y ayudar al equipo”.
El joven delantero también destacó el respaldo de los simpatizantes desde su arribo y el peso simbólico de la institución para los futbolistas nacionales, tras revelar que pidió referencias a Lucas Martínez Quarta y Nicolás González antes de concretar su llegada. “Me dieron mucho cariño y eso me recuerda a mi país. Gabriel Batistuta jugó aquí e hizo algo increíble; me gustaría hacer historia como él”, concluyó Mastantuono, quien se convirtió en el 43º jugador argentino en vestir la camiseta del elenco italiano, sumando su nombre a ilustres apellidos como Daniel Passarella, Daniel Bertoni y Abel Balbo.