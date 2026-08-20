"Me gustaría hacer historia como Batistuta": Franco Mastantuono fue presentado en Fiorentina

“En el Madrid tuvimos una temporada complicada para todos, no fue un año fácil. Pero como digo siempre, estas cosas ayudan a mejorar, a aprender y a pensar que siempre hay margen de crecimiento”, explicó con serenidad el futbolista surgido en River Plate. En esa misma línea, el flamante fichaje del conjunto viola remarcó su mentalidad de cara al desafío en la Serie A: “No lo tomo como una revancha, sino como una gran oportunidad para demostrar la clase de jugador que soy y ayudar al equipo”.