Mastantuono deja Real Madrid y jugará una temporada en otro equipo de Europa

Resumen para apurados
- Franco Mastantuono fue cedido hoy por el Real Madrid a la Fiorentina de Italia por una temporada para sumar continuidad tras no ser titular con José Mourinho.
- En su primera temporada jugó 35 partidos y marcó 3 goles. El club español prefirió mantenerlo en Europa para su desarrollo antes que prestarlo al fútbol argentino.
- El préstamo hasta 2027 sin opción de compra permitirá que regrese a España con más experiencia, mientras Fiorentina busca potenciar su crecimiento en la Serie A.
Franco Mastantuono continuará su carrera en Fiorentina. El mediocampista argentino dejará temporalmente Real Madrid luego de que ambos clubes alcanzaran un acuerdo para un préstamo por una temporada. En las próximas horas se realizará la revisión médica y firmará su contrato con el conjunto italiano.
La decisión fue tomada por el club español, que busca que el ex River Plate tenga mayor continuidad en una liga competitiva. En su primera temporada en Madrid disputó 35 partidos, convirtió tres goles y no logró afianzarse como titular dentro del equipo dirigido por José Mourinho.
El préstamo se extenderá hasta el verano europeo de 2027 y no incluirá opción de compra. De esta manera, una vez finalizada la cesión, Mastantuono deberá regresar al Real Madrid, que seguirá de cerca su evolución durante su paso por la Serie A.
Una apuesta para sumar experiencia
La dirigencia merengue descartó la posibilidad de ceder al futbolista nuevamente al fútbol argentino y priorizó que continúe su desarrollo en Europa. Se trata de una estrategia similar a la utilizada con otros jóvenes talentos del plantel, que fueron prestados para ganar rodaje antes de regresar al club.
Con la operación ya acordada entre las partes, solo restan los trámites formales para oficializar la incorporación. Fiorentina espera que el argentino pueda transformarse en una pieza importante del equipo durante la próxima temporada y potenciar su crecimiento en el fútbol italiano.