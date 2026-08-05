DeportesFútbol

Mastantuono deja Real Madrid y jugará una temporada en otro equipo de Europa

El ex River no entraba en los planes de José Mourinho y será cedido por una temporada para sumar continuidad en la Serie A.

NUEVO DESTINO. Franco Mastantuono jugará una temporada en Fiorentina tras ser cedido por el Real Madrid.
NUEVO DESTINO. Franco Mastantuono jugará una temporada en Fiorentina tras ser cedido por el Real Madrid.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Franco Mastantuono fue cedido hoy por el Real Madrid a la Fiorentina de Italia por una temporada para sumar continuidad tras no ser titular con José Mourinho.
  • En su primera temporada jugó 35 partidos y marcó 3 goles. El club español prefirió mantenerlo en Europa para su desarrollo antes que prestarlo al fútbol argentino.
  • El préstamo hasta 2027 sin opción de compra permitirá que regrese a España con más experiencia, mientras Fiorentina busca potenciar su crecimiento en la Serie A.
Resumen generado con IA

Franco Mastantuono continuará su carrera en Fiorentina. El mediocampista argentino dejará temporalmente Real Madrid luego de que ambos clubes alcanzaran un acuerdo para un préstamo por una temporada. En las próximas horas se realizará la revisión médica y firmará su contrato con el conjunto italiano.

La decisión fue tomada por el club español, que busca que el ex River Plate tenga mayor continuidad en una liga competitiva. En su primera temporada en Madrid disputó 35 partidos, convirtió tres goles y no logró afianzarse como titular dentro del equipo dirigido por José Mourinho.

El préstamo se extenderá hasta el verano europeo de 2027 y no incluirá opción de compra. De esta manera, una vez finalizada la cesión, Mastantuono deberá regresar al Real Madrid, que seguirá de cerca su evolución durante su paso por la Serie A.

Una apuesta para sumar experiencia

La dirigencia merengue descartó la posibilidad de ceder al futbolista nuevamente al fútbol argentino y priorizó que continúe su desarrollo en Europa. Se trata de una estrategia similar a la utilizada con otros jóvenes talentos del plantel, que fueron prestados para ganar rodaje antes de regresar al club.

Con la operación ya acordada entre las partes, solo restan los trámites formales para oficializar la incorporación. Fiorentina espera que el argentino pueda transformarse en una pieza importante del equipo durante la próxima temporada y potenciar su crecimiento en el fútbol italiano.

Temas Club Atlético River PlateSelección Argentina de fútbolReal MadridSerie A de ItaliaLiga de EspañaFranco Mastantuono
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Vecinos de un barrio cerrado de Yerba Buena impidieron un asalto en la casa de Roberto Sagra
1

Vecinos de un barrio cerrado de Yerba Buena impidieron un asalto en la casa de Roberto Sagra

Jaldo cambió más de una decena de funcionarios en los que va de su gestión: quiénes se fueron y quiénes se sumaron
2

Jaldo cambió más de una decena de funcionarios en los que va de su gestión: quiénes se fueron y quiénes se sumaron

La efervescencia de Jaldo y el silencio de Manzur
3

La efervescencia de Jaldo y el silencio de Manzur

¿Cuáles son las zonas con más deudores en Tucumán?
4

¿Cuáles son las zonas con más deudores en Tucumán?

Lebbos denunció que están paralizadas 25 causas derivadas del caso de Paulina
5

Lebbos denunció que están paralizadas 25 causas derivadas del caso de Paulina

Ranking notas premium
El accidente de un niño en una boca de tormenta sin tapa desató una polémica entre la SAT y los concejales opositores
1

El accidente de un niño en una boca de tormenta sin tapa desató una polémica entre la SAT y los concejales opositores

“La lectura de ‘La Odisea’ ofrece una riqueza que ninguna película puede agotar”
2

“La lectura de ‘La Odisea’ ofrece una riqueza que ninguna película puede agotar”

El joven asesinado en Chaco había denunciado a su novia por violencia de género y en Tucumán los casos similares enfrentan obstáculos
3

El joven asesinado en Chaco había denunciado a su novia por violencia de género y en Tucumán los casos similares enfrentan obstáculos

La efervescencia de Jaldo y el silencio de Manzur
4

La efervescencia de Jaldo y el silencio de Manzur

¿Cuáles son las zonas con más deudores en Tucumán?
5

¿Cuáles son las zonas con más deudores en Tucumán?

Más Noticias
El papa León XIV visitará Argentina en noviembre durante una gira por Sudamérica

El papa León XIV visitará Argentina en noviembre durante una gira por Sudamérica

Vecinos de un barrio cerrado de Yerba Buena impidieron un asalto en la casa de Roberto Sagra

Vecinos de un barrio cerrado de Yerba Buena impidieron un asalto en la casa de Roberto Sagra

Lebbos denunció que están paralizadas 25 causas derivadas del caso de Paulina

Lebbos denunció que están paralizadas 25 causas derivadas del caso de Paulina

Jaldo cambió más de una decena de funcionarios en los que va de su gestión: quiénes se fueron y quiénes se sumaron

Jaldo cambió más de una decena de funcionarios en los que va de su gestión: quiénes se fueron y quiénes se sumaron

Es tucumano, se formó en un club creado por un centro de estudiantes y hoy vive del futsal en Italia

Es tucumano, se formó en un club creado por un centro de estudiantes y hoy vive del futsal en Italia

La celebración de los 114 años de LA GACETA en 11 fotos

La celebración de los 114 años de LA GACETA en 11 fotos

¿Cuáles son las zonas con más deudores en Tucumán?

¿Cuáles son las zonas con más deudores en Tucumán?

La efervescencia de Jaldo y el silencio de Manzur

La efervescencia de Jaldo y el silencio de Manzur

Comentarios