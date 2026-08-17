El truco de la sal gruesa en el inodoro: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Para qué sirve poner sal gruesa alrededor del inodoro

La sal gruesa resulta de utilidad para capturar la condensación acumulada en el contorno de la taza sanitaria, especialmente en ambientes que carecen de una circulación de aire adecuada. Su aplicación periódica funciona como un refuerzo práctico de las tareas de higiene cotidianas, absorbiendo el agua condensada que suele estancarse en la superficie.