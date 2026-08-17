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El truco de la sal gruesa en el inodoro: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Un método casero, económico y fácil de aplicar que ayuda a combatir la condensación acumulada en el piso del baño

El truco de la sal gruesa en el inodoro: por qué lo recomiendan y para qué sirve
Fuente: Clarin
17 Agosto 2026

Resumen para apurados

  • Especialistas en limpieza recomiendan aplicar sal gruesa alrededor del inodoro para absorber la humedad y condensación del baño de forma económica.
  • El método consiste en esparcir los granos sobre la base seca, dejarlos actuar un par de horas para que retengan el agua ambiental y luego retirarlos con un paño.
  • Este truco casero previene el deterioro en las juntas del suelo y ayuda a detectar posibles filtraciones continuas sin recurrir a insumos costosos.
Resumen generado con IA

Entre las soluciones sencillas para la limpieza del hogar, un método económico cobró fuerza por utilizar un producto básico de la cocina. Aplicar sal gruesa en el contorno del inodoro destaca como una alternativa accesible para optimizar el mantenimiento del baño sin recurrir a insumos costosos.

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Distribuir este grano en la superficie inferior de la taza ayuda a combatir la acumulación de condensación en el ambiente. Gracias a su capacidad absorbente, el mineral retiene el exceso de agua, facilitando que la estructura conserve un aspecto pulcro y seco por más tiempo.

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Para qué sirve poner sal gruesa alrededor del inodoro

La sal gruesa resulta de utilidad para capturar la condensación acumulada en el contorno de la taza sanitaria, especialmente en ambientes que carecen de una circulación de aire adecuada. Su aplicación periódica funciona como un refuerzo práctico de las tareas de higiene cotidianas, absorbiendo el agua condensada que suele estancarse en la superficie.

Asimismo, esta costumbre contribuye a proteger las uniones del revestimiento inferior contra la acumulación de líquido. Al impedir la filtración constante en las juntas del suelo, se logra conservar la zona más seca y libre del deterioro originado por la humedad ambiental.

Cómo se usa

Preparación de la zona

Antes de iniciar, resulta fundamental eliminar el polvo del suelo y verificar que la superficie contigua a la loza quede totalmente libre de agua.

Aplicación del producto

Es necesario esparcir una línea continua de sal gruesa en torno al contorno inferior, asegurando un reparto parejo alrededor de la estructura.

Tiempo de reposo

Se debe permitir que los granos actúen durante un par de horas sobre el sector para garantizar que absorban los restos de agua ambiental.

Eliminación de residuos

Cumplido el plazo, se recolectan todos los granos mediante un cepillo o trapo para despejar el área tratada.

Acondicionamiento final

El proceso concluye repasando la franja con un paño seco para retirar cualquier vestigio de humedad o depósitos salinos.

Cuáles son sus beneficios

Ayuda a absorber parte de la humedad que queda sobre el piso

Puede contribuir a mantener más seca la zona alrededor de la base del inodoro

Es un recurso económico y fácil de conseguir

Puede utilizarse como complemento de la limpieza cotidiana

Permite detectar con mayor facilidad si aparece humedad de manera constante alrededor del inodoro

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