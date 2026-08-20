La Policía permitirá las batallas de “farmear aura” en Tucumán, pero serán custodiadas

Resumen para apurados
- La Policía de Tucumán autorizó las reuniones juveniles de "farmear aura", pero implementará operativos de seguridad para prevenir incidentes tras masivas convocatorias.
- La medida surge tras convocatorias virales en redes sociales y antecedentes de incidentes en Mar del Plata, por lo que la fuerza investiga a los organizadores.
- Las autoridades desplegarán a la Guardia de Infantería y advirtieron que detendrán a quienes provoquen disturbios, cortes de tránsito o daños al patrimonio.
“Vamos a montar operativos especiales para prevenir cualquier tipo de incidente, pero no se impedirán estas reuniones”, aseguró Roque Yñigo, subjefe de Policía, al referirse a las numerosas convocatorias de las llamadas batallas de “farmear aura” que se difundieron en las últimas horas a través de las redes sociales.
“Farmear aura” es una expresión utilizada por adolescentes y jóvenes que combina el verbo “farmear” (acumular) con “aura” (presencia, actitud, carisma o “nivel de coolness”). En la práctica, significa realizar acciones que permitan ganar “aura”, es decir, quedar como alguien más interesante, seguro, habilidoso o impresionante.
Las batallas de “farmear aura” son una especie de juego en el que dos personas compiten para determinar quién realiza la acción más “épica”, canchera, graciosa o impresionante y, por lo tanto, quién consigue más “aura”. Este tipo de encuentros se multiplicó en distintas ciudades del país. En Mar del Plata, por ejemplo, se desarrolló una reunión que terminó en una batalla campal entre los asistentes.
El martes, en nuestra provincia, se difundió a través de las redes sociales que se realizaría un encuentro de estas características en la cancha de básquet de la Universidad Tecnológica Nacional. Sin embargo, la convocatoria terminó suspendiéndose a último momento.
Desde ese día, los adolescentes comenzaron a publicar en las redes sociales distintas convocatorias para nuevas batallas. Una de ellas, por ejemplo, anunciaba la entrega de dinero en efectivo para los ganadores.
“Se están realizando las investigaciones necesarias para confirmar o descartar esas reuniones. Los investigadores de la fuerza pretenden identificar a quienes realizan las convocatorias para que sepan que se los controlará”, señaló Yñigo.
El subjefe de Policía explicó cómo serán los operativos que se desplegarán ante este tipo de encuentros.
“Los espacios públicos contarán con personal de Infantería para evitar que se registren incidentes. Pueden realizar esa actividad sin problemas”, reiteró Yñigo.
“Seremos inflexibles si cometen desórdenes, entorpecen el tránsito vehicular o destruyen el patrimonio público. Los que violen las normas serán detenidos y puestos a disposición de la Justicia”, finalizó el subjefe de Policía.