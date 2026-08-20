La Policía permitirá las batallas de “farmear aura” en Tucumán, pero serán custodiadas

Las batallas de “farmear aura” son una especie de juego en el que dos personas compiten para determinar quién realiza la acción más “épica”, canchera, graciosa o impresionante y, por lo tanto, quién consigue más “aura”. Este tipo de encuentros se multiplicó en distintas ciudades del país. En Mar del Plata, por ejemplo, se desarrolló una reunión que terminó en una batalla campal entre los asistentes.