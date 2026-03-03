Natalio Grinman: "La actividad recuperará dinamismo en los próximos meses"

No obstante, planteó puntos a mejorar. Señaló que deberían acelerarse las obras de infraestructura, avanzar en acuerdos con las provincias para evitar subas de tributos subnacionales que neutralicen la baja de impuestos nacionales, y elevar el tono del debate público. “Mejorar el tono y el contenido de la conversación pública” es, dijo, una responsabilidad compartida por todos los sectores dirigenciales, políticos, empresarios y sindicales.