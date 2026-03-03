Natalio Grinman: "La actividad recuperará dinamismo en los próximos meses"

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Natalio Mario Grinman, afirmó que confía en que “en los próximos meses la actividad recuperará dinamismo”, una vez superadas las turbulencias del período electoral, y consideró que esa mejora tendrá impacto positivo en el mercado laboral.
En una entrevista concedida al diario "Ámbito", el dirigente empresario sostuvo que “las cuentas públicas se han estabilizado y hay un orden monetario y cambiario, lo que favorece las inversiones y ayuda para que el país crezca; pero no hay soluciones inmediatas a problemas de décadas”.
Al analizar la gestión del presidente Javier Milei, Grinman destacó tres aspectos centrales: el ordenamiento fiscal, el manejo monetario y cambiario -que evitó la emisión y las devaluaciones recurrentes- y la agenda de transformación, entre ellas la reforma laboral.
No obstante, planteó puntos a mejorar. Señaló que deberían acelerarse las obras de infraestructura, avanzar en acuerdos con las provincias para evitar subas de tributos subnacionales que neutralicen la baja de impuestos nacionales, y elevar el tono del debate público. “Mejorar el tono y el contenido de la conversación pública” es, dijo, una responsabilidad compartida por todos los sectores dirigenciales, políticos, empresarios y sindicales.
Crédito, consumo e impuestos
Consultado sobre los factores que demoran el despegue de la actividad, Grinman mencionó la falta de crédito al sector privado, las elevadas tasas de interés que se dispararon durante el proceso electoral y el amesetamiento del consumo.
En este último punto, explicó que la baja de la inflación derivó en un consumidor “más racional”, que planifica sus compras. También advirtió sobre el impacto de la competencia externa, tanto por el turismo emisivo como por las compras en plataformas internacionales, que reducen el consumo volcado al comercio local.
La presión impositiva y la seguridad jurídica completan el diagnóstico. “La incertidumbre excesiva es enemiga de la inversión y el crecimiento”, afirmó, y pidió evitar cambios normativos pendulares que desalienten proyectos productivos.
Importaciones
Para el titular de la CAC, las importaciones representan “un desafío” más que una amenaza. Señaló que la competencia externa alcanza a prácticamente todos los sectores, desde restaurantes en ciudades turísticas hasta comercios de indumentaria que compiten con plataformas de e-commerce del exterior.
Reforma laboral y empleo
Grinman calificó a la modernización laboral como “un paso muy importante en la dirección correcta”, aunque aclaró que por sí sola no resolverá problemas estructurales del empleo.
Entre los aspectos más relevantes del proyecto, destacó el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral, que reduce del 15% al 2% las contribuciones patronales a la Seguridad Social. A su juicio, la medida ampliará las posibilidades de que trabajadores informales accedan a empleo registrado y sus beneficios.
También ponderó los cambios en la actualización de créditos laborales, una demanda histórica de la entidad, y advirtió sobre los riesgos de descentralizar las negociaciones colectivas con la incorporación de nuevos actores sectoriales, lo que podría generar conflictos.
"En el camino"
Días atrás, Grinman había ratificado su apoyo al programa de Javier Milei. Pese a admitir la dureza del ajuste, el empresario sostuvo que el sacrificio actual es necesario para lograr estabilidad a largo plazo.
“Algunos quedaremos en el camino, pero es el precio por una Argentina normal”, había dicho.