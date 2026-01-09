Secciones
SociedadActualidad

Ayuda Escolar 2026: quiénes no podrán cobrar los $85.000 de Anses

El beneficio está destinado a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). Sin embargo, algunos quedarán al margen.

ANSES: qué personas no cobran la Ayuda Escolar de $85.000 ANSES: qué personas no cobran la Ayuda Escolar de $85.000 Ámbito
Por Mercedes Mosca Hace 3 Hs

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció que en enero se efectuará una nueva liquidación de la Ayuda Escolar anual. Esta instancia de pago está destinada a quienes no percibieron el beneficio en marzo de 2025 y completaron el trámite de acreditación de alumno regular en noviembre pasado.

Mi Anses: cuánto se pagará por Tarjeta Alimentar y AUH en enero

Mi Anses: cuánto se pagará por Tarjeta Alimentar y AUH en enero

La prestación alcanza a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). Está dirigida a familias con hijos escolarizados de entre 45 días y 17 años, inclusive, y se extiende sin límite de edad para los hijos con discapacidad.

Anses: cuánto cobro por la Ayuda Escolar 2026

El beneficio alcanza principalmente a los hogares que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y tienen niños, niñas o adolescentes en edad escolar. Con los valores vigentes, el monto asciende a $85.000 por cada hijo, lo que representa un alivio importante para la compra de útiles, uniformes, mochilas y materiales educativos.

El monto de la ayuda escolar anual se mantiene en $85.000, valor que fue establecido por el Decreto 150/2025. La normativa dispuso que el importe permanezca sin modificaciones durante todo el ciclo lectivo 2025 y que recién se actualice en marzo, antes del pago correspondiente al período 2026.

Para cobrar la Ayuda Escolar en 2026, Anses remarca que es indispensable cumplir con los requisitos y presentar el Certificado Escolar dentro de los plazos establecidos.

Quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar ANSES

El pago está dirigido a titulares de asignaciones familiares y de la AUH cuyos hijos cumplan con determinadas condiciones de edad y escolaridad.

1. Hijos sin discapacidad

- Deben tener entre 45 días de vida y 18 años.

- Es obligatorio que asistan a una institución educativa oficial de nivel inicial, primario o secundario.

2. Hijos con discapacidad

- No tienen límite de edad.

- Pueden concurrir a escuelas especiales, talleres protegidos, centros de rehabilitación o espacios de apoyo educativo reconocidos por ANSES.

Temas Administración Nacional de la Seguridad Social
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un policía sufrió el robo de su mochila mientras vigilaba barrio Norte
1

Un policía sufrió el robo de su mochila mientras vigilaba barrio Norte

Acusan a un joven por organizar picadas clandestinas en Lomas de Tafí
2

Acusan a un joven por organizar picadas clandestinas en Lomas de Tafí

Festival de Jesús María en dudas: la ciudad quedó bajo el agua
3

Festival de Jesús María en dudas: la ciudad quedó bajo el agua

La mejor enóloga de Argentina cuenta el secreto detrás de los 100 puntos Parker y la revolución de los vinos blancos
4

La mejor enóloga de Argentina cuenta el secreto detrás de los 100 puntos Parker y la revolución de los vinos blancos

Tucumán no enviará este año delegación a Cosquín
5

Tucumán no enviará este año delegación a Cosquín

Vacaciones de verano: arrancó la temporada y Tafí del Valle va buscando su ritmo
6

Vacaciones de verano: arrancó la temporada y Tafí del Valle va buscando su ritmo

Más Noticias
Así luce hoy Alejandra Pradón: la increíble foto al natural que sacudió las redes sociales

Así luce hoy Alejandra Pradón: la increíble foto al natural que sacudió las redes sociales

Cuál es y cuánto cuesta el exclusivo vino que Messi mezcla con Sprite para que pegue rápido

Cuál es y cuánto cuesta el exclusivo vino que Messi mezcla con Sprite "para que pegue rápido"

¿Qué pasó con Bruce Willis?: el angustiante posteo de su esposa que encendió las alarmas sobre su supuesta muerte

¿Qué pasó con Bruce Willis?: el angustiante posteo de su esposa que encendió las alarmas sobre su supuesta muerte

Se espera un lunes templado y sin lluvia en Tucumán

Se espera un lunes templado y sin lluvia en Tucumán

Sánguche de papa sin harina: la receta fácil para un almuerzo rápido y saludable

Sánguche de papa sin harina: la receta fácil para un almuerzo rápido y saludable

La estremecedora revelación sobre la salud de Michael Schumacher: Está aquí

La estremecedora revelación sobre la salud de Michael Schumacher: "Está aquí"

Parece el Caribe, pero está en Argentina: la playa de agua turquesa y arena clara que pocos conocen

Parece el Caribe, pero está en Argentina: la playa de agua turquesa y arena clara que pocos conocen

Alerta amarilla en tres provincias: a qué hora se esperan las tormentas más fuertes

Alerta amarilla en tres provincias: a qué hora se esperan las tormentas más fuertes

Comentarios