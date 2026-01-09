Ayuda Escolar 2026: quiénes no podrán cobrar los $85.000 de Anses

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció que en enero se efectuará una nueva liquidación de la Ayuda Escolar anual. Esta instancia de pago está destinada a quienes no percibieron el beneficio en marzo de 2025 y completaron el trámite de acreditación de alumno regular en noviembre pasado.
La prestación alcanza a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). Está dirigida a familias con hijos escolarizados de entre 45 días y 17 años, inclusive, y se extiende sin límite de edad para los hijos con discapacidad.
Anses: cuánto cobro por la Ayuda Escolar 2026
El beneficio alcanza principalmente a los hogares que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y tienen niños, niñas o adolescentes en edad escolar. Con los valores vigentes, el monto asciende a $85.000 por cada hijo, lo que representa un alivio importante para la compra de útiles, uniformes, mochilas y materiales educativos.
El monto de la ayuda escolar anual se mantiene en $85.000, valor que fue establecido por el Decreto 150/2025. La normativa dispuso que el importe permanezca sin modificaciones durante todo el ciclo lectivo 2025 y que recién se actualice en marzo, antes del pago correspondiente al período 2026.
Para cobrar la Ayuda Escolar en 2026, Anses remarca que es indispensable cumplir con los requisitos y presentar el Certificado Escolar dentro de los plazos establecidos.
Quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar ANSES
El pago está dirigido a titulares de asignaciones familiares y de la AUH cuyos hijos cumplan con determinadas condiciones de edad y escolaridad.
1. Hijos sin discapacidad
- Deben tener entre 45 días de vida y 18 años.
- Es obligatorio que asistan a una institución educativa oficial de nivel inicial, primario o secundario.
2. Hijos con discapacidad
- No tienen límite de edad.
- Pueden concurrir a escuelas especiales, talleres protegidos, centros de rehabilitación o espacios de apoyo educativo reconocidos por ANSES.