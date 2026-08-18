Diego Simeone fue tajante sobre la posible salida de Julián Álvarez de Atlético de Madrid

Por qué Julián Álvarez no jugará ante Málaga

La ausencia del delantero en el comienzo de La Liga, de todos modos, volverá a alimentar las miradas sobre su situación. Julián no estará disponible para enfrentar a Málaga, aunque Simeone aclaró que la decisión responde al momento que atraviesa el futbolista y no a una eventual transferencia. “Intentamos cuidar al jugador y esperar que esté en condiciones para jugar”, explicó. “Cuidamos a la persona y al jugador. Entendemos que en este partido no está en las condiciones para jugar”, sostuvo.