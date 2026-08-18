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Diego Simeone fue tajante sobre la posible salida de Julián Álvarez de Atlético de Madrid

El entrenador explicó los motivos sobre por qué "Araña" no será tenido en cuenta para el debut en la Liga de España.

RESPALDO. Simeone aseguró que la decisión de no incuir a Álvarez en el debut es sólo futbolística.
RESPALDO. Simeone aseguró que la decisión de no incuir a Álvarez en el debut es sólo futbolística.
Hace 11 Hs

Resumen para apurados

  • Antes del debut en La Liga, Diego Simeone descartó en Madrid la salida de Julián Álvarez a Barcelona, ratificando la postura del Atlético de retener al delantero.
  • La aclaración surge tras semanas de rumores sobre el interés del Barcelona. Además, el DT explicó que la ausencia del atacante ante Málaga responde a razones físicas.
  • Con la negativa del club y el respaldo del técnico, se da por cerrada la novela del mercado, proyectando la continuidad de Álvarez como pieza clave del Atlético.
Resumen generado con IA

Diego Simeone volvió a referirse al futuro de Julián Álvarez en medio de las versiones que durante las últimas semanas vincularon al delantero argentino con Barcelona. A horas del estreno de Atlético de Madrid en La Liga frente a Málaga, el entrenador prácticamente dio por cerrada la discusión sobre una posible salida.

El “Cholo” evitó extenderse demasiado sobre las negociaciones y eligió apoyarse en la posición que había manifestado Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado y uno de los máximos responsables del club madrileño.

“El dueño del club habló tajantemente. Si el dueño del club habló tajantemente, creo que no hay más”, dijo, en referencia apunta a la decisión del Atlético de no desprenderse de uno de sus principales futbolistas.

Por qué Julián Álvarez no jugará ante Málaga

La ausencia del delantero en el comienzo de La Liga, de todos modos, volverá a alimentar las miradas sobre su situación. Julián no estará disponible para enfrentar a Málaga, aunque Simeone aclaró que la decisión responde al momento que atraviesa el futbolista y no a una eventual transferencia. “Intentamos cuidar al jugador y esperar que esté en condiciones para jugar”, explicó. “Cuidamos a la persona y al jugador. Entendemos que en este partido no está en las condiciones para jugar”, sostuvo.

Las declaraciones llegan después de varias semanas en las que el futuro de Julián ocupó buena parte de la agenda del mercado español. Barcelona apareció como el principal interesado y el propio delantero había dejado abierta públicamente la posibilidad de cambiar de club. Sin embargo, Atlético mantuvo una posición firme frente a las propuestas y Simeone ahora se alineó con ese mensaje.

Por el momento, entonces, la historia parece encaminada hacia la continuidad. Julián no estará en el debut frente a Málaga, pero el DT dejó en claro que la decisión busca preservarlo. Y, sobre una posible transferencia, eligió una respuesta mucho más terminante: para Atlético, el asunto parece cerrado.

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