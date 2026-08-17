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Calendario de Anses en agosto de 2026: qué pasa con los cobros luego del feriado del lunes 17

La falta de actividad bancaria y administrativa desplazó las acreditaciones semanales

Calendario de Anses en agosto de 2026: qué pasa con los cobros luego del feriado del lunes 17
Fuente: Anses
17 Agosto 2026

Resumen para apurados

  • La Anses reorganizó el calendario de pagos de agosto de 2026 en Argentina debido al feriado del lunes 17, trasladando los depósitos a la semana del 18 al 21.
  • El cese de actividad bancaria y pública obligó a pausar las acreditaciones, retomando el cronograma desde el martes con DNI terminados en 5 y avanzando de modo escalonado.
  • Los beneficiarios de jubilaciones, AUH y otras asignaciones completarán sus cobros hacia el viernes 21, regularizando el flujo de pagos del organismo para el resto del mes.
Resumen generado con IA

Anses reorganizó las fechas de cobro previstas para agosto de 2026 a raíz del feriado de este lunes 17 de agosto. Esta jornada de descanso nacional implica el cierre temporal tanto de las entidades bancarias como de las oficinas públicas, lo que obliga a desplazar los depósitos pendientes hacia la ventana de atención comprendida entre el martes 18 y el viernes 21 de agosto.

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Quienes aguardaban percibir sus ingresos en las primeras horas de la semana deben tener presente el cese de actividades correspondiente al día de la fecha. Por esta razón, la distribución de fondos vuelve a activarse a partir de mañana martes 18 con los titulares de documentos finalizados en 5, para luego continuar de forma escalonada durante el miércoles 19, el jueves 20 y el viernes 21.

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Cómo queda el calendario de Anses

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo
DNI terminados en 5: martes 18 de agosto
DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto
DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto
DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo
DNI terminados en 5: martes 18 de agosto
DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto
DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto
DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto

Asignación por Embarazo (AUE)
DNI terminados en 5: martes 18 de agosto
DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto
DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto
DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto

Asignación por Prenatal
DNI terminados en 8 y 9: martes 18 de agosto

Asignaciones con plazo extendido de cobro
Asignación por Maternidad: Todas las terminaciones de DNI perciben sus haberes entre el 11 de agosto y el 11 de septiembre.

Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
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