Calendario de Anses en agosto de 2026: qué pasa con los cobros luego del feriado del lunes 17

Anses reorganizó las fechas de cobro previstas para agosto de 2026 a raíz del feriado de este lunes 17 de agosto. Esta jornada de descanso nacional implica el cierre temporal tanto de las entidades bancarias como de las oficinas públicas, lo que obliga a desplazar los depósitos pendientes hacia la ventana de atención comprendida entre el martes 18 y el viernes 21 de agosto.