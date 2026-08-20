El 59% de los adolescentes con acné confía más en influencers que en dermatólogos, según un estudio

Depetris advierte que un cuadro inicialmente leve puede evolucionar y que el acné noduloquístico es particularmente importante por su capacidad de dejar cicatrices. De allí la recomendación de consultar con un dermatólogo y no confiar en remedios caseros. Además, los tratamientos requieren tiempo. La experta explica que algunos pacientes pueden necesitar meses de terapia e incluso hasta un año. La paciencia, por lo tanto, es una parte importante durante el proceso que suele ser un tratamiento integral, que es con medicamentos tópicos, como pueden ser cremas, lociones, geles, jabones, y un tratamiento por vía oral con pastillas.