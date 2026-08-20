El 59% de los adolescentes con acné confía más en influencers que en dermatólogos, según un estudio

Resumen para apurados
- Un estudio reveló que el 59% de los jóvenes con acné sigue consejos de influencers en redes antes que a dermatólogos, alertó la especialista Silvana Depetris.
- En plataformas como TikTok e Instagram proliferan tratamientos caseros sin respaldo médico, impulsados por la búsqueda adolescente de soluciones inmediatas a su afección.
- Especialistas advierten que la automedicación agrava los cuadros inflamatorios y eleva el riesgo de cicatrices permanentes, por lo que instan a priorizar la consulta médica.
La dermatóloga Silvana Depetris advierte sobre otro aspecto de las redes sociales que preocupa cada vez más a los dermatólogos: la difusión de tratamientos y consejos sin respaldo médico en enfermedades como el acné.
“Las redes no solamente pueden modificar la percepción de la propia imagen. También pueden influir en las decisiones sobre cómo tratar el acné”, explica.
La doctora considera tremendamente peligrosos algunos de los consejos que circulan en plataformas como TikTok e Instagram, especialmente cuando los adolescentes optan por productos o preparaciones caseras sin una evaluación dermatológica.
Cifras que preocupan
Según el dato que cita durante la entrevista, un estudio señala que, entre las personas con acné, los influencers ejercen una influencia del 59% a la hora de buscar información o tomar decisiones, mientras que los dermatólogos representan apenas el 4%.
Más allá de las cifras, el punto preocupante es que una persona que no es profesional de la salud puede recomendar un producto sin conocer las características particulares de la piel de quien lo utiliza, apunta.
Y el acné no es una enfermedad idéntica para todos. La dermatóloga clasifica los cuadros en grados leve, moderado y grave, según el tipo y cantidad de lesiones. Por eso, recomienda evitar la automedicación. “El acné puede afectar solamente el rostro, pero también extenderse al pecho, la espalda u otras zonas donde existen glándulas sebáceas”, destaca.
Depetris advierte que un cuadro inicialmente leve puede evolucionar y que el acné noduloquístico es particularmente importante por su capacidad de dejar cicatrices. De allí la recomendación de consultar con un dermatólogo y no confiar en remedios caseros. Además, los tratamientos requieren tiempo. La experta explica que algunos pacientes pueden necesitar meses de terapia e incluso hasta un año. La paciencia, por lo tanto, es una parte importante durante el proceso que suele ser un tratamiento integral, que es con medicamentos tópicos, como pueden ser cremas, lociones, geles, jabones, y un tratamiento por vía oral con pastillas.
La experta observa que muchos adolescentes buscan resultados inmediatos y que esa expectativa puede llevarlos a abandonar tratamientos o recurrir a recomendaciones encontradas en internet.
“La piel no cambia de un día para otro. Y cuando el objetivo es prevenir cicatrices y controlar una enfermedad inflamatoria, la velocidad de los resultados no debería ser el único criterio”, sostiene.