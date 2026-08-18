SociedadSalud

“No quiero que me vean”: el impacto del acné en la salud mental del adolescente

Algunos sienten vergüenza, se aíslan, evitan encuentros sociales o dejan de sacarse fotos. Una dermatóloga y una psicóloga explican cuáles son las señales de alarma y por qué es fundamental no minimizar el sufrimiento.

LA MIRADA PROPIA. Para algunos adolescentes, el acné puede convertirse en una fuente de inseguridad.
LA MIRADA PROPIA. Para algunos adolescentes, el acné puede convertirse en una fuente de inseguridad.
Lucía Lozano
Por Lucía Lozano Hace 23 Hs

Resumen para apurados

  • Especialistas advierten sobre el impacto del acné en la salud mental de los adolescentes, que sufren aislamiento e inseguridad debido a afecciones en la piel.
  • La condición genera vergüenza y retraimiento social, por lo que dermatólogos y psicólogos instan a no minimizar el sufrimiento emocional en esta etapa.
  • Detectar a tiempo las señales de alarma y ofrecer un abordaje integral resulta clave para preservar la autoestima y el bienestar psíquico juvenil.
Resumen generado con IA

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