“No quiero que me vean”: el impacto del acné en la salud mental del adolescente

Resumen para apurados
- Especialistas advierten sobre el impacto del acné en la salud mental de los adolescentes, que sufren aislamiento e inseguridad debido a afecciones en la piel.
- La condición genera vergüenza y retraimiento social, por lo que dermatólogos y psicólogos instan a no minimizar el sufrimiento emocional en esta etapa.
- Detectar a tiempo las señales de alarma y ofrecer un abordaje integral resulta clave para preservar la autoestima y el bienestar psíquico juvenil.
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