El Café Literario del Virla tendrá una edición especial en el Centro Cultural Rougès
La propuesta reunirá a reconocidos poetas, narradores y artistas tucumanos junto a estudiantes de la Maestría en Escritura Creativa de la Universidad Nacional de Tucumán, en una velada que combinará lectura, poesía, narrativa y diálogo con el público.
Resumen para apurados
- El Café Literario del Virla hará una edición especial el 29 de mayo en el Centro Cultural Rougès (Tucumán) por el paro en las universidades nacionales.
- Ante el paro de docentes universitarios, el evento muda su sede y reunirá a destacados escritores y músicos tucumanos con alumnos de la Maestría en Escritura Creativa de la UNT.
- El encuentro promueve un espacio federal de intercambio cultural y busca consolidar el vínculo de la producción artística contemporánea con la formación académica en la región.
El tradicional Café Literario y Cultural del Virla celebrará una edición especial el próximo viernes 29 de mayo, a las 20, en el Centro Cultural Rougès, ubicado en Laprida 31 de San Miguel de Tucumán. El encuentro cambiará excepcionalmente de sede debido al paro universitario que afecta a las universidades nacionales.
La propuesta reunirá a reconocidos poetas, narradores y artistas tucumanos junto a estudiantes de la Maestría en Escritura Creativa de la Universidad Nacional de Tucumán, en una velada que combinará lectura, poesía, narrativa y diálogo con el público.
Entre los participantes estarán Lucía Dzienczarski, Laura Costa, Claudia López, Leandro Gómez Navas, Silvia Attwood, Luciana Tagliapietra y Candelaria Rojas Paz. Como invitado especial participará el escritor santafesino Francisco Bitar, quien además dicta el Taller de Narrativa II de la maestría.
La presentación estará a cargo de Enzo Santillán y la coordinación general será de Guillermo Siles.
El encuentro también tendrá un carácter federal: varios de los autores que actualmente cursan el posgrado de Escritura Creativa llegarán a Tucumán desde provincias como Entre Ríos, Córdoba, San Juan, Buenos Aires y Santa Fe, consolidando un espacio de intercambio literario entre distintas regiones del país.
Entre las figuras invitadas se destaca Luciana Tagliapietra, reconocida cantante, compositora y poeta tucumana, que desde hace más de quince años desarrolla una carrera en la música independiente y trabajó junto a artistas como Daniel Melero, Litto Nebbia y Kurt Uenala.
También participará la escritora Laura Costa, premiada en concursos literarios nacionales y creadora de la comunidad Ser Crear Crecer®, además de la poeta y narradora Claudia López, organizadora de encuentros de escritura juvenil en Entre Ríos y becaria del Fondo Nacional de las Artes.
La jornada buscará fortalecer los vínculos entre literatura, formación académica y producción artística contemporánea, en un espacio que desde hace años se consolidó como uno de los ciclos culturales más activos de Tucumán.