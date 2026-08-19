Rasgar, abrir, separar: el camino de María Aráoz hacia “Sedimento”

Cuando los fragmentos de una historia se encastran pueden conformar un todo armónico. Por ejemplo, un “Sedimento” como el desplegado por María Aráoz en el Centro Cultural Rougés. “El concepto tiene una carga metafórica fuerte porque te habla de tiempo, de decantación, de recuerdos, de cosas que siguen existiendo -explica-. En este caso, todas son cosas que forman parte de mi vida”. Las obras parecen haber encontrado en la casona una escala inesperada para desplegarse: textiles de grandes dimensiones, superficies atravesadas por transparencias, veladuras, pequeñas cerámicas... Una arqueología personal y artística desplegada frentre a la plaza Independencia.