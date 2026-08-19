La naturaleza urbana común de Lucas Rizo

Resumen para apurados
- El artista tucumano Lucas Rizo ganó el segundo premio del certamen federal de la Fundación María Calderón de la Barca en Buenos Aires con su obra "Sincronía".
- La pintura fue elegida entre 1.200 propuestas de todo el país. Rizo combinó fotografía y plástica, inspirado en su exploración de la naturaleza urbana cotidiana en América Latina.
- La obra se exhibe en el Palacio Libertad junto a representantes de todas las provincias, lo que otorga mayor visibilidad y proyección nacional al arte del interior argentino.
La fotografía y la plástica conviven en las experiencias creativas del tucumano Lucas Rizo, en las que lo cotidiano ocupa un lugar predominante en sus obras. Por eso no sorprende que la vegetación que se ve en el exterior por una ventana se cuele en la cocina donde se secan platos y cubiertos en “Sincronía”, el acrílico sobre tela por el que obtuvo el segundo lugar en el Premio Federal de Pintura “Fundación María Calderón de la Barca”, dotado con U$S15.000 y coorganizado entre esa entidad y el Fondo Nacional de las Artes, con el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Nación. La convocatoria a este galardón es bianual.
Nacido en 1977, en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán Rizo estudió con Carlos Alcalde, Guillermo Rodríguez y Roberto Koch, y luego recorrió Bolivia, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua y México, en su relevamiento de lo que llamó “naturaleza urbana común”. “En cada viaje descubrí nuevos sentidos al mirar hacia afuera. Alguien me explicó que los colores vivos en las ropas de ‘la gente del norte’ eran una manera de identificarse con el contexto. Esta idea me suscitó la necesidad de encontrar sentido a lo cotidiano, pero en un contexto urbano”, explicó hace años la base conceptual de su idea motora.
Fundador del ya desaparecido espacio cultural Casa Managua, sus obras fueron expuestas en el país y en el extranjero y fue parte del Festival de la Luz. En el reciente concurso fue el representante seleccionado por la provincia; su pintura integra la exposición habilitada en el Palacio Libertad (Sarmiento 151, Ciudad Autónoma de Buenos Aires), con una obra de un autor de cada distrito del país hasta completar las 24 elegidas entre más de 1.200 postulaciones.
El Primer Premio fue para Samanta Abugauch, de Córdoba, por su obra de la serie “Felices por siempre” (dotado con U$S30.000); mientras que Karen Spahn, de Entre Ríos, obtuvo el Premio Revelación Federal por “49 variaciones de un mismo tono: 2014-1907” (le correspondieron U$S5.000).
El jurado estuvo integrado por Tulio Andreussi Guzmán, María Paula Zingoni, Andrés Duprat, Alberto Robredo (h), Inés Etchebarne y Victoria Giraudo. La Fundación fue creada en 1962 por Carlos Alberto Saráchaga. “Es una institución privada sin fines de lucro dedicada a la promoción del arte, la cultura, la educación y la acción solidaria en la Argentina. A lo largo de más de seis décadas sostiene una labor continua y comprometida, consolidándose como un referente en el ámbito cultural”, se señala como presentación.