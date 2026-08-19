La naturaleza urbana común de Lucas Rizo

La fotografía y la plástica conviven en las experiencias creativas del tucumano Lucas Rizo, en las que lo cotidiano ocupa un lugar predominante en sus obras. Por eso no sorprende que la vegetación que se ve en el exterior por una ventana se cuele en la cocina donde se secan platos y cubiertos en “Sincronía”, el acrílico sobre tela por el que obtuvo el segundo lugar en el Premio Federal de Pintura “Fundación María Calderón de la Barca”, dotado con U$S15.000 y coorganizado entre esa entidad y el Fondo Nacional de las Artes, con el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Nación. La convocatoria a este galardón es bianual.