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La llamativa foto de Julián Álvarez que se volvió viral en medio de los rumores sobre su futuro

El delantero apareció serio en la imagen oficial del Atlético de Madrid para la temporada 2026-27 y los hinchas la compararon con las de años anteriores. Todo ocurre mientras Barcelona intenta avanzar por su fichaje.

Julián Álvarez.
Julián Álvarez.
19 Agosto 2026

Resumen para apurados

  • La foto oficial de Julián Álvarez para la temporada 2026-27 en Atlético de Madrid se viralizó por posar serio en medio de negociaciones por su posible pase al Barcelona.
  • El delantero busca salir del club madrileño, pero la dirigencia rechaza venderlo al Barcelona, amparada en un contrato vigente hasta 2030 y una cláusula de rescisión millonaria.
  • El club catalán fijó un plazo de tres días para cerrar el fichaje; de lo contrario, Simeone buscará retener al atacante y reconstruir el esquema del equipo a su alrededor.
Resumen generado con IA

Una imagen de Julián Álvarez bastó para alimentar todavía más las especulaciones sobre su futuro. La foto oficial del delantero para la temporada 2026-27 con Atlético de Madrid se volvió viral en las redes sociales por un detalle que llamó la atención de los hinchas: esta vez apareció completamente serio.

En la fotografía, el atacante de 26 años posa sin realizar ninguna sonrisa ni mueca. Rápidamente, los usuarios comenzaron a compararla con las imágenes oficiales correspondientes a las temporadas 2024-25 y 2025-26, en las que el cordobés aparecía sonriente.

El contraste no pasó inadvertido debido al momento que atraviesa su relación con Atlético de Madrid. Durante el Mundial 2026, el propio futbolista había reconocido públicamente que consideraba que “lo mejor para todos es una transferencia”.

Desde entonces, Barcelona apareció como el principal interesado en quedarse con su ficha y busca destrabar una operación compleja debido a la postura del conjunto “Colchonero”.

Según trascendió, el club catalán se habría impuesto un plazo de tres días para intentar alcanzar un acuerdo. En caso de no conseguirlo, desistiría de la contratación y avanzaría por otra alternativa para reforzar su ataque.

La postura del Atlético de Madrid sobre Julián Álvarez

Atlético de Madrid, por su parte, mantiene una posición completamente diferente. Miguel Ángel Gil Marín, accionista mayoritario de la institución, aseguró que no aceptarían desprenderse del argentino incluso ante propuestas de 100, 150 o 200 millones de euros.

Julián tiene contrato hasta el 30 de junio de 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

Enrique Cerezo, presidente del club, también ratificó públicamente que no tienen intenciones de venderlo.

“Yo ya dije en principio que no se vendía. Que no se vendía, que era un jugador nuestro y que es una pieza importante de nuestro equipo”, sostuvo.

Además, se refirió a la relación del delantero con los hinchas después de las versiones sobre su deseo de abandonar Madrid. “Yo ya no sé si pedirá perdón, pero Julián es una persona excelente y seguro, segurísimo, de que se ganará a la afición en dos partidos”, aseguró.

Julián Álvarez no estuvo en el debut

En medio de la incertidumbre, el delantero tampoco fue convocado por Diego Simeone para el primer partido de LaLiga frente al Málaga.

El entrenador argentino, sin embargo, dejó en claro cuál es su intención deportiva y aseguró que tanto él como el club mantienen la idea de “crear un equipo alrededor de él”.

Así, mientras Barcelona intenta avanzar contrarreloj y Atlético de Madrid insiste en retenerlo, una simple fotografía oficial terminó convirtiéndose en otro elemento de análisis para los hinchas sobre el futuro de Julián Álvarez.

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