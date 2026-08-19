El presidente del Atlético de Madrid, contundente sobre Julián Álvarez: “No se vende”

Resumen para apurados
- Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, ratificó en España que Julián Álvarez no está en venta, considerándolo una pieza clave para el club.
- La decisión surge tras el interés del Barcelona y una oferta rechazada de 100 millones de euros, pese a que el delantero argentino evaluaba una salida.
- El club confía en retener a Álvarez para la temporada 2026 y prevé que recuperará el respaldo de la afición tras ponerse a punto físicamente.
El futuro de Julián Álvarez continúa generando incertidumbre en España, pero Atlético de Madrid volvió a marcar una postura contundente. Enrique Cerezo, presidente de la institución, descartó una posible venta del delantero argentino y aseguró que sigue siendo una pieza fundamental para el equipo de Diego Simeone.
En la previa del debut frente al Málaga, el dirigente también se refirió a la relación entre el futbolista y los hinchas después de las versiones sobre su intención de abandonar el club.
“Yo ya no sé si pedirá perdón, pero Julián es una persona excelente y seguro, segurísimo, de que se ganará a la afición en dos partidos”, afirmó Cerezo.
El presidente también ratificó la decisión del Atlético de Madrid de conservar al delantero durante la temporada 2026.
“Yo ya dije en principio que no se vendía. Que no se vendía, que era un jugador nuestro y que es una pieza importante de nuestro equipo y, como pieza importante, le queremos, nos gusta que esté con nosotros y creo que además va a hacer una temporada magnífica”, sostuvo.
Una postura firme ante el interés del Barcelona
Las declaraciones llegan en medio de las diferencias entre la intención del futbolista y la posición del club. Julián había manifestado que consideraba que “lo mejor para todos es una transferencia”, mientras que la dirigencia se mantiene firme en su decisión de no negociarlo.
El Barcelona apareció como uno de los principales interesados y, a comienzos de junio, Atlético de Madrid rechazó una propuesta cercana a los 100 millones de euros. Gil Marín también había reforzado la postura de la institución al advertir que no aceptarían ofertas incluso si alcanzaban los 150 o 200 millones.
Mientras se define su futuro, el delantero argentino no estará en el debut frente al Málaga. Su ausencia, sin embargo, responde a cuestiones físicas y no al conflicto alrededor de una posible transferencia.
Simeone explicó que Julián necesita acumular entrenamientos para recuperar su mejor condición después de las vacaciones posteriores al Mundial 2026. Por ahora, Atlético de Madrid mantiene una posición clara: pretende contar con el argentino y no contempla su salida.