Zulma Lobato encontró un nuevo hogar y tomó una decisión que sorprendió a todos

Resumen para apurados
- Zulma Lobato se instaló en Tandil tras haber vivido en situación de calle en Paraná, luego de recibir asistencia y apoyo para conseguir un hogar permanente.
- A principios de agosto fue vista en Entre Ríos con sus pertenencias. Tras recibir ayuda municipal y de activistas trans, fue recibida en Tandil por Jair Hourcade.
- Este cambio busca garantizarle estabilidad habitacional y bienestar, alejándola de la vulnerabilidad mientras su entorno responde a las críticas en redes sociales.
Después de atravesar situación de calle, Zulma Lobato encontró un nuevo lugar donde vivir. La mediática fue vista a principios de agosto en Paraná, Entre Ríos, con bolsas de consorcio que contenían su ropa y sus pertenencias.
Luego de que se conociera su situación, el municipio entrerriano le brindó asistencia y un techo temporal. Más tarde, la activista trans Jazmín “La Cuerpo” Salinas intervino para ayudarla a regresar a Buenos Aires. Ahora, la ex actriz se instaló en Tandil, donde tendría un hogar permanente.
Según se conoció, Lobato está residiendo en la ciudad bonaerense. En un primer momento se había especulado con que podría vivir en un hogar para adultos mayores, pero Jair Hourcade, conocida en Instagram como La Pepona y quien se identifica como cercana a La Cuerpo, recibió a la mediática.
La Pepona compartió un video junto a Lobato después de una cena y confirmó que ambas se encontraban en Tandil. “Salidita en Tandil. Salimos a cenar y nos regalaron dos mates. Estamos en Tandil viviendo”, dijo La Pepona. A su lado, Lobato coincidió y destacó la ciudad: “Es hermosa”.
Dos días después de su llegada al destino serrano, Lobato caminó por el centro de Tandil y mostró una situación diferente a la que había atravesado en Paraná, consignó el diario La Nación. Según indicaron, en esa ocasión ambas salieron a merendar.
La presencia de Lobato junto a La Pepona generó críticas en Instagram. Ante los comentarios que recibió, Hourcade publicó un video en el que respondió de manera tajante a quienes cuestionaban sus publicaciones.
“No pensaba hacer esto, pero estoy tan cansada. Si subo un video, porque lo subo… si la muestro o si la tengo escondida… Le digo a Zulma que la gente pide que la grabe y ella me da la autorización de que sí o que no. No hablen pelotudec*s. Ella no necesita nada, tiene comida, tiene techo, tiene todo”, expresó.
El vínculo de Zulma Lobato con Tandil
La llegada de Lobato a Tandil no sería casual. Según indicó El diario de Tandil, en marzo la mediática había visitado la ciudad invitada por La Pepona.
Durante aquella visita, se presentó en el local Pizza Pizzonda, que ofrece shows en vivo. Ese acontecimiento significó su regreso a los escenarios después de varios años y, además, le permitió conocer el lugar donde tiempo después iba a residir.