Zulma Lobato encontró un nuevo hogar y tomó una decisión que sorprendió a todos

“No pensaba hacer esto, pero estoy tan cansada. Si subo un video, porque lo subo… si la muestro o si la tengo escondida… Le digo a Zulma que la gente pide que la grabe y ella me da la autorización de que sí o que no. No hablen pelotudec*s. Ella no necesita nada, tiene comida, tiene techo, tiene todo”, expresó.