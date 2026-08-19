Por qué Thiago Almada no será titular en River por la Copa Sudamericana

Resumen para apurados
- Coudet decidió que Thiago Almada sea suplente hoy en River ante Independiente Santa Fe en Colombia por Copa Sudamericana para administrar sus cargas físicas.
- El volante debutó hace tres días ante Argentinos Juniors, pero al no haber hecho pretemporada, el cuerpo técnico prefiere no arriesgarlo y alineará a Tomás Galván.
- El cuerpo técnico busca una adaptación progresiva para el refuerzo estrella, quien estará disponible en el banco como alternativa clave para el segundo tiempo.
Thiago Almada tuvo un estreno prometedor con la camiseta de River, pero Eduardo Coudet decidió administrar sus cargas durante sus primeros días en el club. El volante de la Selección no será titular esta noche frente a Independiente Santa Fe, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
La ausencia del mediocampista entre los 11 iniciales no responde a una cuestión táctica ni a una lesión. El cuerpo técnico decidió preservarlo debido al desgaste acumulado y, principalmente, porque Almada llegó al club sin haber realizado la pretemporada junto al resto del plantel.
El campeón del mundo se incorporó a River hace poco más de una semana y rápidamente tuvo su estreno oficial. El pasado fin de semana fue titular contra Argentinos Juniors en el Monumental, disputó más de 80 minutos y dejó una buena primera impresión, al punto de retirarse ovacionado por los hinchas.
Sin embargo, apenas tres días después aparece un nuevo compromiso, esta vez en Colombia y por la Copa Sudamericana. En ese contexto, Coudet y su cuerpo técnico entienden que volver a exigirlo durante una gran cantidad de minutos podría incrementar el riesgo de una lesión.
¿Quién reemplazará a Thiago Almada?
La decisión permitirá que Tomás Galván ocupe su lugar desde el comienzo frente a Independiente Santa Fe. Almada, de todas maneras, estará entre los suplentes y podrá ingresar durante el encuentro.
El volante se encuentra en condiciones de jugar y su presencia en el banco le dará a Coudet una alternativa importante para modificar el desarrollo del partido durante el segundo tiempo.
La intención del cuerpo técnico es llevarlo progresivamente hasta que alcance el mismo ritmo físico que sus compañeros. Después de su auspicioso debut en el Monumental, River optó por no acelerar los tiempos y cuidar a uno de sus principales refuerzos.