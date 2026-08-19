Hora, TV y formaciones: el rompecabezas de River para abrir la llave ante Independiente Santa Fe

Resumen para apurados
- River Plate visita esta noche a Independiente Santa Fe en Bogotá por la ida de octavos de la Copa Sudamericana, buscando abrir la serie con un equipo diezmado.
- El duelo fue postergado por un sismo. Coudet rearmó el once por las bajas de Montiel y Acuña por lesión, sumadas a varios refuerzos no inscriptos para el torneo.
- El Millonario intentará sobreponerse a los 2.600 metros de altura para rescatar un resultado favorable que le permita definir la llave de local con mayor tranquilidad.
River Plate afrontará esta noche un desafío determinante en el plano internacional cuando visite a Independiente Santa Fe desde las 21:30 en El Campín de Bogotá, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro, que contará con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela y la televisación en directo de ESPN y DSports, marcará el termómetro para un equipo que llega motivado tras cortar su racha negativa en el plano local con el 2-0 sobre Argentinos Juniors.
El compromiso continental —postergado una semana a raíz del sismo que afectó a Colombia el pasado 10 de agosto— obligará a Eduardo Coudet a rearmar su estructura titular debido a numerosas bajas de peso. En los laterales, el Millonario no podrá contar con Gonzalo Montiel (sobrecarga en el aductor izquierdo) ni con Marcos Acuña (desgarro en el isquiotibial derecho), sumado a que Giovanni González y Francisco Ortega no fueron inscriptos para esta instancia. Tampoco estarán disponibles Lucas Beltrán ni Mauro Arambarri por idéntico motivo reglamentario, por lo que Rafael Santos Borré regresará a la titularidad para compartir el ataque con el juvenil Joaquín Freitas, respaldados por la creatividad de Ángel Correa y el flamante refuerzo Thiago Almada.
Del otro lado, el conjunto dirigido por el uruguayo Pablo Repetto arriba con un plantel descansado tras postergar su último compromiso frente a Atlético Nacional. El Cardenal, que recaló en la Sudamericana tras ser tercero en su grupo de Libertadores y luego aplastar a Caracas por un global de 5-0 en el repechaje, buscará hacer pesar la localía, el factor climático y los 2.600 metros de altura sobre el nivel del mar para sacar una ventaja inicial, respaldado por la jerarquía ofensiva del experimentado delantero Hugo Rodallega.
Probables formaciones:
Independiente Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo o Juan Vegas; Heliberton Palacios, Emanuel Olivera, Víctor Moreno, Jeison Angulo; Daniel Torres, Killian Toscano; Jader Obrian, Nahuel Bustos, Omar Fernández; Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.
River: Santiago Beltrán; Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Facundo González; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Ángel Correa, Thiago Almada; Joaquín Freitas y Rafael Santos Borré. DT: Eduardo Coudet.