Hora, TV y formaciones: el rompecabezas de River para abrir la llave ante Independiente Santa Fe

El compromiso continental —postergado una semana a raíz del sismo que afectó a Colombia el pasado 10 de agosto— obligará a Eduardo Coudet a rearmar su estructura titular debido a numerosas bajas de peso. En los laterales, el Millonario no podrá contar con Gonzalo Montiel (sobrecarga en el aductor izquierdo) ni con Marcos Acuña (desgarro en el isquiotibial derecho), sumado a que Giovanni González y Francisco Ortega no fueron inscriptos para esta instancia. Tampoco estarán disponibles Lucas Beltrán ni Mauro Arambarri por idéntico motivo reglamentario, por lo que Rafael Santos Borré regresará a la titularidad para compartir el ataque con el juvenil Joaquín Freitas, respaldados por la creatividad de Ángel Correa y el flamante refuerzo Thiago Almada.