Thiago Tirante hizo historia en Cincinnati y avanzó a cuartos de final

Thiago Tirante (50°) atraviesa la mejor semana de su carrera profesional. Después de dar el gran golpe al eliminar a Novak Djokovic (7°), el platense volvió a ratificar su gran momento en el Masters 1000 de Cincinnati: venció al checo Jakub Mensik (19°) por 5-7, 6-4 y 6-4 y se clasificó por primera vez a los cuartos de final de un torneo de esta categoría.