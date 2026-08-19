Thiago Tirante hizo historia en Cincinnati y avanzó a cuartos de final

Resumen para apurados
- Thiago Tirante venció a Jakub Mensik en el Masters 1000 de Cincinnati y avanzó por primera vez a los cuartos de final, quedando como el único argentino en carrera.
- Tras eliminar a Novak Djokovic, el platense remontó un set en contra y se impuso 5-7, 6-4 y 6-4 en más de dos horas apoyado en la solidez de su primer servicio.
- Con este triunfo histórico, Tirante alcanzará el mejor ranking de su carrera (41°) y espera en cuartos al ganador del cruce entre Arthur Fils y Alex de Miñaur.
Thiago Tirante (50°) atraviesa la mejor semana de su carrera profesional. Después de dar el gran golpe al eliminar a Novak Djokovic (7°), el platense volvió a ratificar su gran momento en el Masters 1000 de Cincinnati: venció al checo Jakub Mensik (19°) por 5-7, 6-4 y 6-4 y se clasificó por primera vez a los cuartos de final de un torneo de esta categoría.
El argentino necesitó dos horas y 14 minutos para imponerse en un partido marcado por la paridad. Incluso, debió remontar después de perder un primer set en el que prácticamente no había concedido oportunidades.
El parcial inicial fue un duelo de sacadores. Ninguno logró quebrar hasta el duodécimo juego, cuando Tirante quedó 15-40 con su servicio y Mensik aprovechó la única oportunidad de break del set para cerrarlo por 7-5 en 41 minutos. El checo ganó el 86% de los puntos jugados con su primer saque y conectó seis aces.
Lejos de acusar el golpe, Tirante elevó su nivel en el segundo set. Con el marcador 4-4, encontró el momento para atacar: una devolución de derecha a 172 kilómetros por hora terminó inclinando un juego muy disputado y le permitió conseguir el quiebre decisivo.
Después sostuvo su saque y selló el 6-4 en 46 minutos. La solidez con el servicio fue determinante: ganó 11 de los 12 puntos que disputó con su primer saque, una efectividad del 92%, y cometió apenas nueve errores no forzados frente a los 19 de Mensik.
Tirante tomó el control en el tercer set
El argentino salió decidido al parcial definitivo. Se plantó sobre la cancha, comenzó a imponer condiciones con su derecha y consiguió dos quiebres para escaparse rápidamente 4-0.
Mensik, sin embargo, reaccionó. Recuperó uno de los breaks y redujo la diferencia hasta colocarse 2-4. Tirante atravesó entonces uno de los momentos más delicados del encuentro, pero respondió con autoridad: sostuvo uno de sus juegos de servicio sin ceder puntos y quedó 5-3.
Cuando llegó el momento de sacar para el partido, no dejó escapar la oportunidad. En su segundo match point, un saque ganador terminó de asegurar el 6-4 y desató el festejo del argentino.
Los números reflejaron lo cerrado del encuentro. Tirante ganó 94 puntos contra 90 de Mensik, conectó 22 winners y terminó con 25 errores no forzados. El checo, en cambio, acumuló 18 tiros ganadores y 36 errores.
Otra de las claves estuvo en la presión que ejerció sobre el segundo servicio de Mensik: ganó el 56% de esos puntos y terminó llevándose el 69% de los disputados con su propio saque.
El mejor ranking de su carrera
La victoria no sólo significó el primer pase de Tirante a los cuartos de final de un Masters 1000. El platense también quedó como el último argentino en carrera en Cincinnati y, con los puntos obtenidos durante esta semana, aparece virtualmente en el puesto 41° del ranking mundial.
Ahora espera por su próximo rival, que saldrá del duelo entre el francés Arthur Fils (23°) y el australiano Alex de Miñaur (5°). Después de eliminar a Djokovic y Mensik, Tirante tendrá otra oportunidad para extender la mejor semana de su carrera.