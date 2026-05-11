Thiago Tirante dio el batacazo frente al 12° del mundo y se metió en los octavos del Masters 1000 de Roma

No todo fue alegría para el tenis nacional en la jornada romana, ya que Mariano Navone (44°) se despidió del certamen tras una batalla de tres sets. El oriundo de 9 de Julio, que llegaba con el envión de haber vencido a Félix Auger-Aliassime (5°), no pudo sostener la intensidad y terminó cayendo ante el serbio Hamad Medjedovic (67°) por 4-6, 6-3 y 6-4. A pesar de la eliminación en tercera ronda, Navone cierra una gira europea muy positiva que incluyó su primer título ATP en Bucarest y un ascenso meteórico en el escalafón. De esta manera, las esperanzas argentinas en el cuadro masculino quedan depositadas exclusivamente en la raqueta de Tirante, quien buscará dar un nuevo golpe en un torneo que ya vio caer prematuramente a Novak Djokovic (4°) y que no cuenta con la presencia de Carlos Alcaraz (2°), por lo que todas las fichas están puestas en Jannik Sinner (1°).