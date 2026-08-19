Política

La Legislatura definió los temas que tratará en la próxima sesión extraordinaria del miércoles 26

Entre los principales asuntos se encuentran el DNU que designa al interventor del ERSEPT, la prórroga del plazo para la licitación destinada a la venta del paquete accionario mayoritario de EDET y el reconocimiento a los 50 años de vida del CERELA.

La Legislatura definió los temas que tratará en la próxima sesión extraordinaria del miércoles 26
Hace 5 Hs

Resumen para apurados

  • La Legislatura de Tucumán sesionará el miércoles 26 para tratar la designación del interventor del ERSEPT y prorrogar la licitación de EDET, según definió Labor Parlamentaria.
  • El vicegobernador Miguel Acevedo encabezó la reunión donde se acordó incluir el DNU de Eduardo Cobos al frente del ente y la extensión del plazo de venta de acciones de EDET.
  • El debate permitirá formalizar la conducción del organismo regulador y aplazar hasta septiembre el proceso licitatorio del paquete mayoritario de la distribuidora eléctrica.
Resumen generado con IA

El vicegobernador y presidente de la Legislatura, Miguel Acevedo, encabezó la reunión de Labor Parlamentaria en la que se estableció el temario de la próxima sesión extraordinaria, que se realizará el miércoles 26 de agosto a las 8:30.

Del encuentro participaron el presidente subrogante, Sergio Mansilla; los vicepresidentes primero y segundo, Aldo Salomón y Alfredo Toscano; y los legisladores Roque Tobías Álvarez, Mario Leito, Claudio Viña, Raquel Nieva, Eduardo Verón Guerra, Agustín Romano Norri, Silvia Elías de Pérez, Ernesto Gómez Gómez Rossi y José Cano. Además, estuvieron presentes el secretario legislativo, Claudio Pérez, y el prosecretario legislativo, Alejandro Martínez.

Entre los asuntos remitidos por el Poder Ejecutivo se encuentra el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 3/1, de fecha 3 de agosto de 2026, mediante el cual se designó al ingeniero Eduardo Alberto Cobos como interventor del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales de Tucumán (ERSEPT).

También se abordará la prórroga del plazo establecido para el llamado a licitación pública nacional e internacional destinado a la venta del paquete accionario mayoritario de EDET S.A. El proyecto aprueba el Acta Acuerdo suscripta el 10 de agosto entre el Poder Ejecutivo y la empresa, con intervención del ERSEPT, y establece como nueva fecha límite para el llamado a licitación el 30 de septiembre de 2026.

Además, el recinto tratará distintas resoluciones y declaraciones de interés general, entre ellas una declaración de beneplácito por el 50° aniversario del Centro de Referencia para Lactobacilos (CERELA-CONICET), institución científica dedicada a la investigación, la innovación tecnológica y el desarrollo social de Tucumán y la región. Otro de los puntos incluidos en el temario será una modificación del Reglamento de la Legislatura.

Al finalizar la reunión, Acevedo confirmó la fecha de la próxima sesión y detalló los principales asuntos que llegarán al recinto. “Ha finalizado la labor parlamentaria y se ha establecido que la próxima sesión extraordinaria de la Legislatura va a ser el miércoles 26, a horas 8:30”.

Sobre el temario, señaló: “Tenemos por tratar los temas que envió el Poder Ejecutivo con respecto al DNU donde asume el nuevo interventor del ERSEPT y una modificación o una prórroga a la venta de acciones de EDET”.

Finalmente, el vicegobernador agregó: “Además se va a tratar también un tema referido al reglamento que ha sido consensuado en la mesa, además de otras resoluciones de interés general como la correspondiente a los 50 años del CERELA”.

Temas José CanoTucumánHonorable Legislatura de TucumánMario LeitoSilvia Elías de PérezSergio MansillaClaudio ViñaAlfredo Toscano
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cano impulsa el uso de nuevas tecnologías en Tucumán para bloquear celulares en las cárceles y combatir el crimen organizado

Cano impulsa el uso de nuevas tecnologías en Tucumán para bloquear celulares en las cárceles y combatir el crimen organizado

Rumbo al 2027: “Rossana Chahla tiene escasa tolerancia a las críticas de su gestión”

Rumbo al 2027: “Rossana Chahla tiene escasa tolerancia a las críticas de su gestión”

Lo más popular
Denuncian a Pelli y a Catalán por una supuesta maniobra con fines electorales
1

Denuncian a Pelli y a Catalán por una supuesta maniobra con fines electorales

UNT: Mohamed y Madkur serán los candidatos del oficialismo al Rectorado
2

UNT: Mohamed y Madkur serán los candidatos del oficialismo al Rectorado

Transferencias, saldos y menores de edad: así funciona una red de apuestas clandestinas, según un ex cajero que captaba jugadores
3

Transferencias, saldos y menores de edad: así funciona una red de apuestas clandestinas, según un ex "cajero" que captaba jugadores

UNT: los 12 decanos cerraron filas detrás de Mohamed y Madkur
4

UNT: los 12 decanos cerraron filas detrás de Mohamed y Madkur

Ordenan al Subsidio de Salud afiliar a un adulto mayor con discapacidad
5

Ordenan al Subsidio de Salud afiliar a un adulto mayor con discapacidad

Ranking notas premium
Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027
1

Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027

Transferencias, saldos y menores de edad: así funciona una red de apuestas clandestinas, según un ex cajero que captaba jugadores
2

Transferencias, saldos y menores de edad: así funciona una red de apuestas clandestinas, según un ex "cajero" que captaba jugadores

¿Estamos preparados para aceptar el nuevo Régimen Penal Juvenil?
3

¿Estamos preparados para aceptar el nuevo Régimen Penal Juvenil?

Se cambiaba entre cañaverales, trabajaba en un ingenio y fue el primer Puma tucumano: la historia de Julio Bach
4

Se cambiaba entre cañaverales, trabajaba en un ingenio y fue el primer Puma tucumano: la historia de Julio Bach

Con la fórmula Jaldo-Acevedo y tras el anuncio de Chahla, el PJ convoca a sus consejeros
5

Con la fórmula Jaldo-Acevedo y tras el anuncio de Chahla, el PJ convoca a sus consejeros

Más Noticias
UNT: los 12 decanos cerraron filas detrás de Mohamed y Madkur

UNT: los 12 decanos cerraron filas detrás de Mohamed y Madkur

UNT: Mohamed y Madkur serán los candidatos del oficialismo al Rectorado

UNT: Mohamed y Madkur serán los candidatos del oficialismo al Rectorado

Villarruel profundizó la interna: usó el escándalo de Cerimedo para golpear a Karina Milei

Villarruel profundizó la interna: usó el escándalo de Cerimedo para golpear a Karina Milei

Causa Andis: Marcela Pagano pidió que la mujer baleada en Bolivia declare sobre el origen de los audios

Causa Andis: Marcela Pagano pidió que la mujer baleada en Bolivia declare sobre el origen de los audios

Cruces por la Zona Cálida: Martín Viola desafió a Yedlin a dejar las chicanas y a poner la cara

Cruces por la "Zona Cálida": Martín Viola desafió a Yedlin a dejar las chicanas y a "poner la cara"

Tarifas y subsidios: Yedlin cruzó a Jaldo por el apoyo al recorte en la “Zona Fría” a cambio de la “Zona Cálida”

Tarifas y subsidios: Yedlin cruzó a Jaldo por el apoyo al recorte en la “Zona Fría” a cambio de la “Zona Cálida”

Nadia Beller sospecha que Cerimedo contrató sicarios para asesinarla en Bolivia

Nadia Beller sospecha que Cerimedo contrató sicarios para asesinarla en Bolivia

Denuncian a Pelli y a Catalán por una supuesta maniobra con fines electorales

Denuncian a Pelli y a Catalán por una supuesta maniobra con fines electorales

Comentarios