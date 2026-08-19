La Legislatura definió los temas que tratará en la próxima sesión extraordinaria del miércoles 26

También se abordará la prórroga del plazo establecido para el llamado a licitación pública nacional e internacional destinado a la venta del paquete accionario mayoritario de EDET S.A. El proyecto aprueba el Acta Acuerdo suscripta el 10 de agosto entre el Poder Ejecutivo y la empresa, con intervención del ERSEPT, y establece como nueva fecha límite para el llamado a licitación el 30 de septiembre de 2026.