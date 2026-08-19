La Legislatura definió los temas que tratará en la próxima sesión extraordinaria del miércoles 26
Entre los principales asuntos se encuentran el DNU que designa al interventor del ERSEPT, la prórroga del plazo para la licitación destinada a la venta del paquete accionario mayoritario de EDET y el reconocimiento a los 50 años de vida del CERELA.
Resumen para apurados
- La Legislatura de Tucumán sesionará el miércoles 26 para tratar la designación del interventor del ERSEPT y prorrogar la licitación de EDET, según definió Labor Parlamentaria.
- El vicegobernador Miguel Acevedo encabezó la reunión donde se acordó incluir el DNU de Eduardo Cobos al frente del ente y la extensión del plazo de venta de acciones de EDET.
- El debate permitirá formalizar la conducción del organismo regulador y aplazar hasta septiembre el proceso licitatorio del paquete mayoritario de la distribuidora eléctrica.
El vicegobernador y presidente de la Legislatura, Miguel Acevedo, encabezó la reunión de Labor Parlamentaria en la que se estableció el temario de la próxima sesión extraordinaria, que se realizará el miércoles 26 de agosto a las 8:30.
Del encuentro participaron el presidente subrogante, Sergio Mansilla; los vicepresidentes primero y segundo, Aldo Salomón y Alfredo Toscano; y los legisladores Roque Tobías Álvarez, Mario Leito, Claudio Viña, Raquel Nieva, Eduardo Verón Guerra, Agustín Romano Norri, Silvia Elías de Pérez, Ernesto Gómez Gómez Rossi y José Cano. Además, estuvieron presentes el secretario legislativo, Claudio Pérez, y el prosecretario legislativo, Alejandro Martínez.
Entre los asuntos remitidos por el Poder Ejecutivo se encuentra el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 3/1, de fecha 3 de agosto de 2026, mediante el cual se designó al ingeniero Eduardo Alberto Cobos como interventor del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales de Tucumán (ERSEPT).
También se abordará la prórroga del plazo establecido para el llamado a licitación pública nacional e internacional destinado a la venta del paquete accionario mayoritario de EDET S.A. El proyecto aprueba el Acta Acuerdo suscripta el 10 de agosto entre el Poder Ejecutivo y la empresa, con intervención del ERSEPT, y establece como nueva fecha límite para el llamado a licitación el 30 de septiembre de 2026.
Además, el recinto tratará distintas resoluciones y declaraciones de interés general, entre ellas una declaración de beneplácito por el 50° aniversario del Centro de Referencia para Lactobacilos (CERELA-CONICET), institución científica dedicada a la investigación, la innovación tecnológica y el desarrollo social de Tucumán y la región. Otro de los puntos incluidos en el temario será una modificación del Reglamento de la Legislatura.
Al finalizar la reunión, Acevedo confirmó la fecha de la próxima sesión y detalló los principales asuntos que llegarán al recinto. “Ha finalizado la labor parlamentaria y se ha establecido que la próxima sesión extraordinaria de la Legislatura va a ser el miércoles 26, a horas 8:30”.
Sobre el temario, señaló: “Tenemos por tratar los temas que envió el Poder Ejecutivo con respecto al DNU donde asume el nuevo interventor del ERSEPT y una modificación o una prórroga a la venta de acciones de EDET”.
Finalmente, el vicegobernador agregó: “Además se va a tratar también un tema referido al reglamento que ha sido consensuado en la mesa, además de otras resoluciones de interés general como la correspondiente a los 50 años del CERELA”.