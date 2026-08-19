“Quiero estar lo antes posible”: Matías García volvió a San Martín para convertirse en una solución de Orfila

García reúne esas condiciones. Ya conoce el mundo San Martín, fue protagonista durante dos temporadas y también sabe lo que significa pelear arriba. Su regreso apunta a darle al entrenador una pieza más para encontrar soluciones en la mitad de la cancha, justamente en el momento más importante del torneo. “Creo que San Martín tiene un plantel muy bueno, de mucha jerarquía, como para pelear el ascenso, que es lo que San Martín tiene que hacer todos los años”, sostuvo el mediocampista.