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Con la llegada de García y tres bajas obligadas, San Martín rearma el equipo para cortar la sequía

Sin Graneros, Ferreyra ni Juárez, el cuerpo técnico busca variantes para visitar al "Funebrero" en un duelo determinante. La evolución de Salazar, la logística del viaje a Buenos Aires y la urgencia de traducir intenciones en puntos.

EN ACCIÓN. Matías Ignacio García ya se entrena junto a sus compañeros.
EN ACCIÓN. Matías Ignacio García ya se entrena junto a sus compañeros. @CASMOficial
Hace 7 Hs

Resumen para apurados

  • San Martín de Tucumán visitará este domingo a Chacarita en Villa Maipú buscando cortar una racha de cinco fechas sin ganar, con la llegada de Matías García.
  • El DT Alejandro Orfila rearmará el once titular debido a las suspensiones de Graneros, Ferreyra y Juárez, mientras evalúa la evolución física de Víctor Salazar.
  • El duelo ante el Funebrero resulta clave para alejarse de los puestos de descenso y recuperar protagonismo en la recta decisiva de la Primera Nacional.
Resumen generado con IA

San Martín prepara un partido que puede marcar otro punto de inflexión en su campaña. El “Santo” visitará este domingo, desde las 15.30, a Chacarita, en el estadio de Villa Maipú, con la necesidad de cortar una racha de cinco partidos sin triunfos y volver a sumar de a tres en un tramo decisivo de la temporada.

Alejandro Orfila dirigió este miércoles una nueva práctica, que tuvo como principal novedad la presencia de Matías Ignacio García, el flamante refuerzo que se incorporó al plantel y ya comenzó a trabajar junto a sus nuevos compañeros.

El DT, sin embargo, tendrá varias bajas obligadas para el viaje a Buenos Aires. Agustín Graneros llegó a la quinta tarjeta amarilla y deberá cumplir una fecha de suspensión. A él se suma Nicolás Ferreyra, quien todavía debe purgar una jornada más por haber alcanzado la décima amonestación.

Además, Jorge Juárez no podrá estar disponible debido a la expulsión que sufrió frente a Deportivo Madryn. A esas ausencias se agrega una incógnita: Orfila deberá esperar la evolución de Víctor Salazar, quien continúa recuperándose de una lesión.

El duelo contra Chacarita aparece como una oportunidad para que San Martín reaccione después de una seguidilla que lo fue alejando de los puestos de protagonismo. El equipo necesita recuperar confianza y, sobre todo, volver a convertir sus buenas intenciones en resultados en una etapa crucial de la temporada de la Primera Nacional.

Pero el partido tendrá además un condimento especial por la pelea en la parte baja de la tabla. Chacarita es un rival directo en la lucha por el descenso, por lo que una victoria del “Santo” permitiría tomar aire y, al mismo tiempo, evitar que el “Funebrero” se acerque.

Con ese panorama, Orfila deberá trabajar durante los próximos días para encontrar reemplazantes para las bajas y definir el equipo que intentará cambiar la historia reciente.

El cuerpo técnico tiene decidido que el plantel se entrene hasta el sábado; día en el que luego del entrenamiento, viajará en avión rumbo a Buenos Aires para afrontar un partido que en La Ciudadela lo viven como una verdadera final, sobre todo luego de los últimos malos resultados.

San Martín llega con urgencias y varias bajas, pero también con una necesidad concreta: ganar para cortar la racha y tomar distancia de un rival que pelea por un objetivo que nadie pensaba algunos meses atrás.

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