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Matías García vuelve a San Martín para darle equilibrio a un equipo que navega sin rumbo

El volante de 30 años regresará al “Santo” hasta fin de año por pedido expreso de Alejandro Orfila. Conoce el club, fue parte del equipo que llegó a la final por el ascenso y llega para reforzar una zona que necesita respuestas urgentes.

CONOCE EL PAÑO. García sabe perfectamente lo que es jugar en La Ciudadela. En su anterior paso, se había transformado en un futbolista crucial en la estructura del equipo.
CONOCE EL PAÑO. García sabe perfectamente lo que es jugar en La Ciudadela. En su anterior paso, se había transformado en un futbolista crucial en la estructura del equipo.
Por Gonzalo Cabrera Terrazas Hace 5 Hs

Resumen para apurados

  • Matías García regresa como jugador libre a San Martín de Tucumán hasta fin de año por pedido de Alejandro Orfila para reforzar el mediocampo ante el mal momento del equipo.
  • El volante de 30 años, de paso reciente por Deportivo Riestra, fue clave en la campaña del Santo en 2024 y ahora ocupa la vacante que dejó la venta de Tiago Peñalba a Hungría.
  • San Martín agota su cupo de refuerzos y apuesta a la experiencia de García para ordenar el mediocampo, cortar la racha negativa y salir del fondo en el tramo final del torneo.
Resumen generado con IA

Apenas 48 horas después del sabor amargo que dejó el empate con Deportivo Madryn, el complejo Natalio Mirkin vivió una jornada movida. Entre el cansancio de los que jugaron el fin de semana y el objetivo de dar vuelta la página al mal presente futbolístico, Alejandro Orfila retomó las prácticas con una novedad para el medio campo: Matías Ignacio García volverá a ser jugador de San Martín.

El volante de 30 años firmará contrato hasta fin de año en condición de libre. Según indicó un allegado de la CD a LA GACETA, la incorporación fue un pedido expreso de Orfila, que veía una falencia futbolística en el medio campo y necesitaba una variante para el tramo final del torneo.

Con este movimiento, San Martín ocupa el cupo que había quedado libre tras la salida de Tiago Peñalba, transferido a comienzos de agosto al Zalaegerszegi TE de Hungría por la totalidad de su ficha, y da por cerrado el margen para sumar nuevos refuerzos: García llena esa vacante y no quedan lugares disponibles para incorporar a alguien más.

El zaguero salteño, formado desde la novena división del club desde 2020, debutó en Primera en febrero de 2024 y dejó como recuerdo el cabezazo que le dio a San Martín un triunfo sobre Agropecuario.

García no es un desconocido en La Ciudadela. Llegó por primera vez en diciembre de 2023, como primer refuerzo pensado para la temporada 2024, proveniente de Güemes de Santiago del Estero, club en el que había jugado 31 partidos. Antes había pasado por Argentinos -club en el que se formó-, San Lorenzo, Arsenal de Sarandí, Unión, Chacarita, Liga de Portoviejo de Ecuador, Defensores de Belgrano y Sol de Mayo, con apenas un gol en 90 partidos disputados a lo largo de toda esa trayectoria. Al llegar, había definido su propio perfil. “Sé que es muy popular y que moviliza mucha gente”, dijo sobre San Martín, consciente del peso institucional que estaba por asumir.

El comienzo fue irregular, pero García terminó siendo una pieza fundamental del equipo que llegó a disputar la final del primer ascenso a la Liga Profesional.

La ironía es que, después de toda esa campaña, Diego Flores lo dejó en el banco para el partido decisivo, que San Martín perdió 2 a 0 ante Aldosivi en Rosario. Cuando gran parte del plantel decidió no continuar tras esa herida, García eligió quedarse. “Quiero revancha con este club, por eso me quedé“, había dicho meses después, en una de las pocas declaraciones que rompieron su perfil bajo.

Consolidación en el centro del campo

Durante 2025 se transformó en el socio ideal de la última línea y se consolidó como volante central junto a Gustavo Abregú, con la camiseta número “8” en la espalda.

Sobre Abregú, su compañero sala en la sala de máquinas, García había sido elogioso. “Es muy fácil jugar al lado de él porque hace ver todo más simple”. Ya con Mariano Campodónico en el banco, hacia mediados de 2025, García fue contundente sobre las ambiciones del club. “San Martín es un grande y tiene que estar en Primera”, aseguró.

Sin embargo, el final de su carrera en La Ciudadela estuvo lejos de lo soñado. García dejó el “Santo” en enero de este año, luego de no haber llegado a un acuerdo para continuar en el club, y se sumó a Deportivo Riestra, equipo de con el que disputó la Liga Profesional y en donde disputó 10 partidos.

Su regreso, casi siete meses después, llega con el ruido de una incorporación que podría aportarle algo diferente a un medio campo que necesita, de manera urgente, acomodarse y darle equilibrio a un equipo que está en caída libre y cada vez más preocupado por la lucha en los últimos lugares.

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