Matías García vuelve a San Martín para darle equilibrio a un equipo que navega sin rumbo

García no es un desconocido en La Ciudadela. Llegó por primera vez en diciembre de 2023, como primer refuerzo pensado para la temporada 2024, proveniente de Güemes de Santiago del Estero, club en el que había jugado 31 partidos. Antes había pasado por Argentinos -club en el que se formó-, San Lorenzo, Arsenal de Sarandí, Unión, Chacarita, Liga de Portoviejo de Ecuador, Defensores de Belgrano y Sol de Mayo, con apenas un gol en 90 partidos disputados a lo largo de toda esa trayectoria. Al llegar, había definido su propio perfil. “Sé que es muy popular y que moviliza mucha gente”, dijo sobre San Martín, consciente del peso institucional que estaba por asumir.