Tucumán avanza hacia un alivio en las facturas de luz para los meses de calor: qué se sabe hasta ahora

“En las épocas de verano, la refrigeración ya no es un confort ni un lujo, sino una necesidad”, sostuvo el funcionario. En ese sentido, señaló que el objetivo del nuevo régimen es evitar que las altas temperaturas se traduzcan en un incremento desproporcionado de las facturas y terminen generando una desventaja para quienes viven en el norte del país, tanto en el ámbito residencial como en el industrial.