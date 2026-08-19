Tucumán avanza hacia un alivio en las facturas de luz para los meses de calor: qué se sabe hasta ahora
Resumen para apurados
- El Gobierno nacional y gobernadores del Norte Grande acordaron subsidios a la luz en zonas cálidas como Tucumán para mitigar el impacto tarifario por el calor del verano.
- El uso de refrigeración eleva la demanda eléctrica hasta un 75% en la región, por lo que el esquema busca igualar los beneficios históricos que reciben las zonas frías del sur.
- La medida regiría entre noviembre y abril de forma automática tras definirse la letra chica de la resolución, priorizando a los sectores más vulnerables de la población.
Tucumán quedó más cerca de contar con un régimen diferencial para el consumo de energía eléctrica durante los meses de mayor temperatura. El acuerdo alcanzado entre los gobernadores del Norte Grande y el Gobierno nacional contempla la creación de un esquema de subsidios para las denominadas zonas cálidas, con el objetivo de reducir el impacto que tienen las altas temperaturas sobre las facturas de las familias.
El secretario de Energía de Tucumán, Martín Viola, valoró en LA GACETA el entendimiento y lo definió como una cuestión de “justicia y simetría” frente al régimen diferencial que desde hace años beneficia a distintas regiones del sur argentino debido a sus bajas temperaturas.
“Se logró un acuerdo con la Nación y con los representantes de Energía y los gobernadores del Norte Grande, por el cual también existe un régimen diferencial para las zonas cálidas del norte grande argentino”, explicó durante una entrevista con LG Play.
El consumo puede aumentar hasta un 75% en verano
Viola puso el foco en una particularidad que atraviesa a los hogares tucumanos durante el verano. Según explicó, una familia tipo puede tener un consumo promedio de entre 100 y 300 kWh mensuales, pero esa demanda puede incrementarse entre un 60% y un 75% durante los meses de calor debido al uso de equipos de refrigeración.
“En las épocas de verano, la refrigeración ya no es un confort ni un lujo, sino una necesidad”, sostuvo el funcionario. En ese sentido, señaló que el objetivo del nuevo régimen es evitar que las altas temperaturas se traduzcan en un incremento desproporcionado de las facturas y terminen generando una desventaja para quienes viven en el norte del país, tanto en el ámbito residencial como en el industrial.
Cómo sería el beneficio para los tucumanos
La modalidad definitiva todavía no está cerrada. Los porcentajes de subsidio, los niveles de consumo alcanzados y las zonas comprendidas serán determinados en las próximas semanas por la Secretaría de Energía de la Nación junto con los gobernadores.
Viola explicó que una de las alternativas que se analiza es subsidiar el excedente de consumo generado durante determinadas épocas del año. El funcionario remarcó que el beneficio debería concentrarse especialmente en los sectores de menores ingresos.
“Primero se va a hacer hincapié en los grupos más vulnerables, que son los que tienen mayor complejidad a la hora de pagar la factura”, indicó.
Pero aclaró que no se tendrá en cuenta únicamente la cantidad de electricidad consumida. También se analizará cuánto representa la factura en relación con los ingresos de cada hogar.
“Una factura de $150.000 para un empleado público de Tucumán no es lo mismo que una factura de $250.000 para un empleado público del sur del país, justamente porque los ingresos son distintos”, ejemplificó.
Por ese motivo, sostuvo que el esquema debería contemplar tanto el nivel de consumo como el impacto que el costo de la energía tiene sobre la economía familiar.
No habría que hacer trámites
Uno de los puntos destacados por el secretario de Energía es que, una vez que la Nación dicte la resolución correspondiente, la intención es que el beneficio se aplique de manera automática.
“Cuando la Secretaría de Energía dicta la resolución correspondiente, la idea es que todos los tucumanos gocen del beneficio sin ningún tipo de trámite”, afirmó.
En principio, el período contemplado sería entre noviembre y abril, coincidiendo con los meses de mayor demanda eléctrica por las temperaturas elevadas. De todos modos, Viola aclaró que los detalles y alcances definitivos todavía deben establecerse.
Un mapa para definir las zonas alcanzadas
Otro de los aspectos que resta determinar es qué sectores de la provincia quedarán comprendidos. Para ello se utilizará como referencia el mapa bioambiental, aunque desde el Gobierno tucumano remarcaron que el objetivo político es que el beneficio alcance a las provincias del Norte Grande.
“Hay una realidad que es incuestionable, más allá de lo técnico: se necesita una ayuda para las provincias del Norte Grande por el alto consumo que tienen en las épocas de verano”, afirmó Viola.
El funcionario también vinculó la medida con las previsiones climáticas para los próximos meses y advirtió que, si las temperaturas superan los valores habituales, el consumo de electricidad podría alcanzar niveles elevados.