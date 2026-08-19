Se renueva la inscripción a las Becas Progresar 2026: todos los plazos para Superior, Enfermería y Obligatorio

Miles de estudiantes de todo el país ya pueden inscribirse en la segunda convocatoria 2026 de las Becas Progresar. El programa impulsado por la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, busca acompañar la continuidad de los estudios con una ayuda económica mensual. Desde este 18 de agosto quedó habilitada la inscripción para las líneas Progresar Superior y Progresar Enfermería, mientras que las demás modalidades mantienen sus propios cronogramas.