Se renueva la inscripción a las Becas Progresar 2026: todos los plazos para Superior, Enfermería y Obligatorio

Resumen para apurados
- Educación abrió el 18 de agosto la segunda convocatoria 2026 de Becas Progresar en Argentina para acompañar económicamente a estudiantes de todo el país.
- El trámite es online vía Mi Argentina y otorga $35.000 mensuales. La inscripción para Superior y Enfermería cierra el 11 de septiembre, y Obligatorio el 4.
- La medida busca afianzar la inclusión educativa y garantizar la continuidad pedagógica en el nivel superior y secundario en instituciones públicas del país.
Miles de estudiantes de todo el país ya pueden inscribirse en la segunda convocatoria 2026 de las Becas Progresar. El programa impulsado por la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, busca acompañar la continuidad de los estudios con una ayuda económica mensual. Desde este 18 de agosto quedó habilitada la inscripción para las líneas Progresar Superior y Progresar Enfermería, mientras que las demás modalidades mantienen sus propios cronogramas.
Los interesados deberán completar el trámite de manera online a través de la plataforma Mi Argentina. El beneficio continúa con un monto de $35.000 mensuales y está dirigido a estudiantes que cursen carreras universitarias, terciarias o de enfermería en instituciones públicas y cumplan con los requisitos establecidos por el programa.
Fechas de inscripción: Progresar 2026
La segunda convocatoria del año contempla diferentes períodos de inscripción según la línea elegida. Para Progresar Superior y Progresar Enfermería, el plazo permanecerá abierto desde el 18 de agosto hasta el 11 de septiembre de 2026. En tanto, la línea Progresar Obligatorio, destinada a quienes buscan finalizar la educación secundaria, recibe solicitudes hasta el 4 de septiembre.
Por su parte, Progresar Formación Profesional mantiene abierta su convocatoria desde abril y continuará aceptando inscripciones hasta el 27 de noviembre. Las solicitudes deben realizarse exclusivamente mediante la plataforma Mi Argentina, ingresando con usuario y contraseña para completar el formulario correspondiente.
Cuáles son los requisitos para acceder a Progresar Superior
Quienes quieran postularse a Progresar Superior o Progresar Enfermería deberán cumplir con las siguientes condiciones:
- Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con cinco años de residencia legal en el país y contar con DNI.
- Tener entre 17 y 25 años al cierre de la convocatoria.
- Los estudiantes avanzados pueden inscribirse hasta los 30 años.
- Para Enfermería y los grupos prioritarios no existe límite de edad.
- Los ingresos del estudiante y de su grupo familiar no pueden superar tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, equivalente actualmente a $1.129.800.
- No adeudar materias del nivel secundario.
- Estudiar en una institución pública.
El cobro de la prestación requiere obligatoriamente una cuenta asociada a una CBU bancaria o CVU de billetera virtual pertenecientes al titular registrado. Con la apertura de esta etapa, la administración pública procura afianzar la inclusión educativa y sostener la trayectoria del estudiantado en el sistema universitario, terciario y de enfermería de todo el territorio nacional.