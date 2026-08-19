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Rumores de separación entre Fito Páez y Sofía Gala: el motivo que habría desencadenado el final del romance

Un viaje a Bariloche y llamativas ausencias en eventos familiares habrían desencadenado el fin de la pareja tras varios meses de bajo perfil.

La drástica decisión de Fito Páez y Sofía Gala tras varios meses de noviazgo: los detalles de la ruptura
La drástica decisión de Fito Páez y Sofía Gala tras varios meses de noviazgo: los detalles de la ruptura Caras
Por Mercedes Mosca Hace 12 Hs

Resumen para apurados

  • Fito Páez y Sofía Gala se separaron tras meses de relación en Argentina, luego de un viaje del músico a Bariloche y desencuentros en el entorno.
  • La ruptura trascendió por ausencias de Páez en eventos clave de la actriz, tras meses de bajo perfil y colaboraciones artísticas en su último álbum.
  • El vínculo finalizó en términos cordiales y sin escándalos, por lo que se prevé que ambos artistas conserven la prolongada amistad que los unía.
Resumen generado con IA

Tras varios meses de un noviazgo caracterizado por el bajo perfil, la historia de amor entre Fito Páez y Sofía Gala habría llegado a su fin. En las últimas horas, trascendieron versiones periodísticas que apuntan a un reciente viaje del músico a la ciudad de Bariloche como el factor desencadenante que precipitó el distanciamiento de la pareja.

Los detalles de la ruptura se dieron a conocer en el programa LAM (América), donde la panelista Karina Iavícoli explicó que las amistades cercanas del artista habrían generado incomodidad en la actriz. 

Cecilia Roth recordó su relación con Fito Páez y habló de “Un vestido y un amor”

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Por su parte, el periodista Alejandro Castelo, conductor del espacio de streaming Ya fue todo (Jotax), reforzó la teoría del quiebre al notar la ausencia del compositor en eventos clave para la actriz. Páez no estuvo presente en la celebración por el cierre del rodaje de la serie sobre Moria Casán —producción que protagoniza Gala— ni asistió al cumpleaños de la propia diva, señales que llamaron la atención del entorno hasta confirmar la separación.

Cómo quedó el vínculo tras la ruptura y el recuerdo del homenaje musical

Pese a la decisión de tomar caminos independientes, la separación se habría dado en términos cordiales y sin grandes sobresaltos. De acuerdo con las fuentes periodísticas, no existieron escándalos ni intervención de terceros en discordia, por lo que se prevé que mantengan la amistad de años que profesaban antes de iniciar la relación sentimental.

El desenlace de este romance resulta sorpresivo si se considera la fuerte complicidad artística que mostraron hace pocos meses. Durante el mes de mayo, con el lanzamiento de su álbum de estudio Shine, el músico le dedicó la obra a la actriz, quien además protagonizó el videoclip del sencillo "Las fuerzas armadas del amor". Incluso, parte de la inspiración de canciones como "Hablame" habría surgido de mensajes de texto enviados por Sofía. Hasta el momento, ninguno de los dos implicados ha dado declaraciones oficiales al respecto.

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