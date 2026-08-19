Rumores de separación entre Fito Páez y Sofía Gala: el motivo que habría desencadenado el final del romance

El desenlace de este romance resulta sorpresivo si se considera la fuerte complicidad artística que mostraron hace pocos meses. Durante el mes de mayo, con el lanzamiento de su álbum de estudio Shine, el músico le dedicó la obra a la actriz, quien además protagonizó el videoclip del sencillo "Las fuerzas armadas del amor". Incluso, parte de la inspiración de canciones como "Hablame" habría surgido de mensajes de texto enviados por Sofía. Hasta el momento, ninguno de los dos implicados ha dado declaraciones oficiales al respecto.