Advierten sobre la pérdida de regulación estatal

El debate en torno a la gestión de la tierra puede centrarse en la capacidad del Estado para regular el territorio y proteger su soberanía por encima de las lógicas puramente inmobiliarias. En este marco, Natalia Czytajlo, arquitecta, investigadora del Conicet en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) e integrante del Instituto de Planeamiento y Desarrollo Urbano, cuestionó el proyecto de ley de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” impulsado por el Gobierno. Según la especialista, el nombre resulta engañoso dado que el derecho a la propiedad ya cuenta con resguardo constitucional, por lo que el foco de las discusiones legislativas sobre desalojos y expropiaciones debería orientarse a preservar la función social del suelo.