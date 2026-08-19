Expo Sobre Ruedas 2026: tres días para vivir la pasión por los vehículos, la movilidad y el entretenimiento en Tucumán

También estará presente Achilata Skate Girls, comunidad que acercará el mundo del skate al público mediante demostraciones, juegos y clases para quienes quieran aprender a andar en patineta y tener su primer contacto con esta disciplina. La participación de la comunidad forma parte de una propuesta que busca acercar el deporte y la cultura urbana a personas de todas las edades.