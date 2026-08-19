Expo Sobre Ruedas 2026: tres días para vivir la pasión por los vehículos, la movilidad y el entretenimiento en Tucumán

Del 21 al 23 de agosto, la Sociedad Rural de Tucumán recibirá la segunda edición de Expo Sobre Ruedas, un encuentro que reunirá autos, motos, bicicletas, espectáculos, experiencias, propuestas comerciales y actividades para toda la familia. La entrada tendrá un valor de $4.000.
Después de una primera edición que convocó a más de 20.000 personas, Expo Sobre Ruedas regresa a Tucumán con una propuesta renovada que busca consolidarse como uno de los principales eventos de movilidad, vehículos y estilo de vida sobre ruedas del norte argentino.
La segunda edición se realizará los días 21, 22 y 23 de agosto, de 16:00 a 24:00 horas, en la Sociedad Rural de Tucumán, con una programación que combinará exhibiciones, experiencias, actividades recreativas, espectáculos, propuestas comerciales y espacios gastronómicos.
La propuesta estará organizada en grandes áreas temáticas. El Salón de la Moto reunirá novedades y protagonistas del mundo de las dos ruedas; la Zona Biker ++ estará dedicada a la cultura de la bicicleta y la movilidad activa; mientras que Mundo 4R será el espacio destinado al universo automotor, con autos clásicos, deportivos, personalizados y diferentes expresiones de la cultura motor.
A estos sectores se sumará el Motor Show, con exhibiciones y propuestas vinculadas al mundo de los vehículos, además de los test drives, que permitirán al público acercarse de una manera más directa a diferentes experiencias de conducción.
Un beneficio comercial diferencial
Uno de los principales atractivos de esta segunda edición será la implementación de alícuota cero en las operaciones comerciales alcanzadas realizadas durante Expo Sobre Ruedas, un beneficio que alcanzará a distintos rubros vinculados a la propuesta del evento, entre ellos autos, motos, gastronomía, equipamiento y otros productos y servicios.
Esta medida busca generar un escenario favorable para las operaciones comerciales durante la Expo, ofreciendo una oportunidad tanto para las empresas y comercios participantes como para el público que se acerque a realizar compras durante las tres jornadas.
La propuesta comercial se complementará con un sector de venta directa, un espacio educativo y Servicio Sobre Ruedas, orientado a empresas que ofrecen soluciones vinculadas al universo de los vehículos.
Una expo que también se vive en movimiento
Uno de los grandes atractivos de esta edición será el Desafío Sobre Ruedas, una propuesta que llevará la adrenalina y el entretenimiento al centro de la escena.
La Academia de Patinaje Artístico Roll Sport será parte de la programación con un show protagonizado por sus patinadoras, que ofrecerán una exhibición pensada para disfrutar en familia.
También estará presente Achilata Skate Girls, comunidad que acercará el mundo del skate al público mediante demostraciones, juegos y clases para quienes quieran aprender a andar en patineta y tener su primer contacto con esta disciplina. La participación de la comunidad forma parte de una propuesta que busca acercar el deporte y la cultura urbana a personas de todas las edades.
Para los más chicos, la Copa Kids Sobre Ruedas ofrecerá una experiencia recreativa especialmente pensada para niños, sumando juego, movimiento y diversión dentro de la Expo.
La programación incluirá además actividades para niños y adultos, entrevistas, homenajes y una amplia agenda de sorteos que se desarrollarán durante las tres jornadas. Entre los premios previstos se destaca una Motomel Skua 150, que formará parte de los sorteos de la Expo.
La música en vivo, el patio de comidas, los espacios recreativos y las distintas activaciones completarán una propuesta pensada para que visitantes de todas las edades puedan disfrutar de una experiencia que combine entretenimiento, movilidad y cultura motor.
Una experiencia que conecta marcas y público
Expo Sobre Ruedas nació con el objetivo de generar un espacio de encuentro entre marcas, empresas, comunidades y público general. La primera edición permitió comprobar el potencial de la exposición para generar visibilidad, contacto directo con los consumidores y oportunidades comerciales, además de promover el movimiento de visitantes y la actividad económica vinculada al evento.
En esta segunda edición, la propuesta se amplía con nuevos espacios destinados a fortalecer la participación comercial y educativa, incluyendo un sector de venta directa, un espacio educativo y Servicio Sobre Ruedas, orientado a empresas que ofrecen soluciones vinculadas al universo de los vehículos.