Marcas de agua en la IA: regular para no estigmatizar

De ahí que la reglamentación propuesta deba decir hoy dos cosas y no una. La primera ya fue enunciada en mi nota de febrero: a) cita exclusiva de precedentes existentes y verificables; b) carga de acompañar copia íntegra del fallo cuando sea requerido; c) responsabilidad profesional indelegable; d) sanciones procesales graduables; y e) remisión al Tribunal de Ética cuando corresponda. La segunda sobreviene por el anuncio de las marcas de agua: el uso de una herramienta de IA no constituye por sí solo infracción alguna; ninguna detección de marcado puede sustituir la constatación concreta de la falsedad de una cita; y los deberes de transparencia deben ser declarados por una norma y no meramente supuestos por el intérprete. Si existe deber de declarar el uso, corresponde establecer cuándo y con qué alcance; si no existe, también debe decirse.