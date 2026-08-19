El desafío que impone la IA en el mundo laboral

La experiencia acumulada ya no alcanza: el nuevo escenario exige un conjunto de habilidades adaptativas, transversales y urgentes. Según The Shift, tres de ellas serán determinantes para quienes quieran mantenerse vigentes en un mercado de trabajo rediseñado. La primera es aprender a aprender, la más humana de todas, en la que ningún conocimiento técnico es garantía de permanencia en un mundo en el que la tecnología cambia de forma permanente. La segunda está relacionada con la alfabetización en inteligencia artificial, una habilidad para comprender cómo funcionan estas herramientas, cómo integrarlas al trabajo cotidiano y cómo evaluar críticamente sus resultados para convertirlas en compañeros de trabajo. La tercera es desarrollar habilidades intergeneracionales frente a la oportunidad en que, en una misma empresa pueden llegar a convivir hasta cinco generaciones. Las tensiones propias de la convivencia de edad pueden convertirse en un aprendizaje constante, con retroalimentación dentro de la organización.