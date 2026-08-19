Un nuevo temblor en Granada obliga a cerrar la Alhambra

Prevención

Como medida de “prevención con los visitantes y trabajadores”, la Alhambra permanecerá cerrada unas horas, agregó la agencia, que se encarga de la gestión y conservación del monumento inscrito en el Patrimonio Mundial de la Unesco. Más tarde, Antonio Sanz, el consejero de Emergencias del gobierno regional de Andalucía, informó que la inspección visual no mostró ningún daño estructural significativo.