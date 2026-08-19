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Un nuevo temblor en Granada obliga a cerrar la Alhambra

El sismo que afectó a la ciudad andaluza dejó tres heridos y algunos daños en el conjunto de palacios, jardines y fortalezas , visitado por millones de personas al año.

Daños en un auto por el terremoto ocurrido esta mañana en Granada. Fermin Rodriguez / Reuters/ La Vanguardia
Daños en un auto por el terremoto ocurrido esta mañana en Granada. Fermin Rodriguez / Reuters/ La Vanguardia
Hace 22 Hs

Resumen para apurados

  • Un sismo de magnitud 4,8 sacudió Granada, España, dejando tres heridos leves y obligando a cerrar la Alhambra por prevención tras registrarse daños menores.
  • El temblor con epicentro en Alhendín es el más fuerte de una serie reciente que incluyó otro sismo de 5,0 el sábado, provocando grietas y caída de cascotes.
  • Las autoridades descartaron daños estructurales graves en el monumento y cerraron edificios municipales por precaución ante posibles réplicas en la región.
Resumen generado con IA

GRANADA, España.- Un temblor de magnitud 4,8 provocó  grietas en paredes y caídas de cascotes en Granada, donde tres personas resultaron heridas y las autoridades cerraron por precaución la Alhambra, días después de que un sismo más fuerte sacudiera esta ciudad del sur de España.

El nuevo sismo se produjo ayer a media mañana, con epicentro en la localidad de Alhendín, 10 kilómetros al sur de Granada, según el Instituto Geográfico Nacional.

El terremoto fue el más fuerte de una serie de movimientos que remecieron la zona ayer por la mañana, y llevó a los residentes a salir de edificios y precipitarse a las calles.

El temblor obligó a evacuar a los turistas que visitaban la Alhambra, que está “en revisión tras la actividad sísmica”, explicó el patronato del popular conjunto monumental.

Prevención

Como medida de “prevención con los visitantes y trabajadores”, la Alhambra permanecerá cerrada unas horas, agregó la agencia, que se encarga de la gestión y conservación del monumento inscrito en el Patrimonio Mundial de la Unesco. Más tarde, Antonio Sanz, el consejero de Emergencias del gobierno regional de Andalucía, informó que la inspección visual no mostró ningún daño estructural significativo.

“Se han identificado algunas situaciones muy localizadas de elementos no estructurales”, afirmó en una rueda de prensa y especificó que se trata de elementos decorativos, de yesería.

Tres personas quedaron con heridas leves, entre ellas una niña que fue trasladada al hospital, indicó Sanz.

La autoridad regional descartó que haya “daños estructurales muy graves”.

Los servicios de emergencia señalaron que recibieron más de 500 llamadas para informar de grietas, caídas de escombros y otros incidentes, entre ellos una docena de solicitudes de asistencia médica, principalmente por ataques de ansiedad.

Videos publicados en redes sociales mostraban escombros esparcidos por las calles y algunos daños en vehículos en la ciudad turística. “Se cayó todo, fue espantoso”, escribió en X Cristina Ruiz López, trabajadora en un laboratorio, que se encontraba en un supermercado de Granada cuando se produjo el terremoto.

El Ayuntamiento de Granada ordenó por precaución el cierre de todos los edificios municipales, excepto aquellos que prestan servicios esenciales y de emergencia.

La alcaldesa, Marifrán Carazo, instó a la población a quedarse en casa “y evitar, sobre todo, si se produce alguna repetición, algún temblor, el salir y situarse en la línea de los edificios”.

Este temblor se produce después de que otro de magnitud 5,0 despertara a los vecinos de Granada pasada la medianoche del sábado.

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