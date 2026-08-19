Alconada Mon y la vida secreta de los espías rusos

- Lo más lindo de esto, y el motivo que me llevó a ahondar primero para investigar y luego para escribir el libro, es que es uno de esos casos donde la realidad supera la ficción. Son esas historias en las que decís: “Gracias”. Estamos hablando de dos espías rusos que vivieron entre nosotros, acá en la Argentina, entre 2009 y 2022. Se movieron con cuatro identidades distintas cada uno, es decir, con pasaportes, con todo. Y acá formaron una familia, tuvieron chicos que tienen documentos y pasaportes argentinos porque son argentinos nativos, pero sus propios hijos no sabían la verdadera historia.