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Las Leonas van por la clasificación en el Mundial: qué necesitan ante Escocia

Después del agónico triunfo por 3-2 frente a Alemania, el seleccionado argentino cerrará el Grupo B este miércoles. Una victoria o un empate le garantizará el pase a la siguiente ronda del Mundial de hockey 2026.

Las Leonas.
Las Leonas.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Las Leonas enfrentan este miércoles a Escocia en el Mundial 2026 para asegurar su clasificación a la siguiente ronda del certamen.
  • Tras empatar 1-1 ante EE.UU. en el debut, el seleccionado argentino alcanzó la cima del Grupo B luego de un agónico triunfo por 3-2 frente a Alemania.
  • Un triunfo o un empate garantizará el pase a la próxima fase, donde una victoria les permitiría competir por el liderazgo de la zona por diferencia de gol.
Resumen generado con IA

Las Leonas quedaron a un paso de avanzar en el Mundial de Hockey 2026. Después de un comienzo con algunas dificultades, el seleccionado argentino consiguió un triunfo clave frente a Alemania y ahora depende de sí mismo para conseguir la clasificación en la última fecha del Grupo B.

El equipo dirigido por Fernando Ferrara suma cuatro puntos y comparte la cima de la zona con Estados Unidos. Alemania aparece inmediatamente detrás con tres unidades, mientras que Escocia todavía no consiguió sumar.

El camino de Argentina comenzó con un resultado que dejó gusto a poco. En el debut, Las Leonas igualaron 1-1 frente a Estados Unidos y quedaron obligadas a conseguir un buen resultado en su segunda presentación.

La respuesta llegó contra Alemania. En un partido cambiante y electrizante, Argentina consiguió imponerse por 3-2 y sumó tres puntos fundamentales para acomodarse en el grupo.

El encuentro se definió de manera agónica y tuvo a Agustina Gorzelany como una de las grandes protagonistas de una victoria que dejó al seleccionado muy cerca de cumplir su primer objetivo.

¿Qué necesitan Las Leonas para clasificar?

Argentina cerrará su participación en la fase de grupos este miércoles, desde las 6, frente a Escocia.

Las cuentas son favorables. Si Las Leonas ganan, estarán clasificadas a la siguiente ronda. Un empate también les garantizará el boleto, ya que alcanzarían las cinco unidades.

En caso de conseguir los tres puntos, todavía quedará por definir en qué posición terminarán dentro del Grupo B. Estados Unidos también tiene cuatro unidades y deberá enfrentarse con Alemania, por lo que el primer puesto podría resolverse mediante la diferencia de gol si ambos seleccionados ganan sus respectivos encuentros.

Una derrota complicaría el panorama y obligaría a mirar lo que ocurra entre estadounidenses y alemanas, aunque Argentina todavía podría conservar posibilidades de meterse entre los ocho mejores del torneo.

Un antecedente contundente contra Escocia

Las Leonas y Escocia solamente se enfrentaron una vez en la historia de los Mundiales.

Fue en Perth 2002 y terminó con una contundente victoria argentina por 5-0. En aquel equipo aparecían algunas de las grandes figuras de la historia del seleccionado, entre ellas Luciana Aymar y Soledad García, quienes marcaron en aquella goleada.

Más de dos décadas después, Argentina volverá a encontrarse con las escocesas en una Copa del Mundo y con un objetivo concreto: asegurar su continuidad en el torneo.

La formación que utilizará Ferrara todavía no fue confirmada. El encuentro podrá verse por ESPN2 y Disney+ desde las 6.

Después del empate del debut y la reacción frente a Alemania, Las Leonas llegan a la última fecha dependiendo de sí mismas. Escocia será el último obstáculo antes de conocer si Argentina continúa su camino entre las ocho mejores del Mundial.

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