¿Cómo aprovechar la inteligencia artificial de Gemini en tu teléfono?

Gemini, la evolución del Asistente de Google

En Android, Gemini integra algunas de las capacidades que antes estaban ligadas al Asistente de Google. Esto incluye leer mensajes entrantes, enviar avisos a dispositivos inteligentes en el hogar, identificar canciones o ejecutar búsquedas directamente en pantalla. También, en ciertos modelos, se pueden activar las llamadas frases rápidas, que permiten comandos sin necesidad de decir “Hey Google”. Sin embargo, estas funciones aún no están disponibles en todos los idiomas ni regiones.