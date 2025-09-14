Secciones
SociedadTecnología

¿Cómo aprovechar la inteligencia artificial de Gemini en tu teléfono?

Al alcance de la mano, este servicio promete mejorar tu creativadad y tu productividad en pocos minutos.

ASISTENTE. Las posibilidades de Gemini parecen limitada apenas por la imaginación de los usuarios de Android. ASISTENTE. Las posibilidades de Gemini parecen limitada apenas por la imaginación de los usuarios de Android. FOTO TOMADA DE INFOBAE.COM
Hace 1 Hs

Google inició 2025 con una jugada clara: poner la Inteligencia Artificial al alcance de millones de usuarios desde sus propios teléfonos. Por eso lanzó la aplicación de Gemini, con la intención de integrar ese servicio en el día a día las funciones más avanzadas de sus modelos de IA.

La propuesta no se limita a un chat inteligente. La app de Gemini permite interactuar de múltiples maneras —por texto, voz, fotos o cámara— y conectarse con herramientas de Google para mejorar la productividad y la creatividad. Según explican desde la compañía, con esta aplicación se puede pedir ayuda para redactar, generar ideas, estudiar nuevos temas, resumir documentos o localizar datos guardados en Gmail o Google Drive.

Entre sus utilidades más innovadoras, se destaca la posibilidad de generar imágenes en tiempo real, planificar viajes con Google Maps y Vuelos de Google, o realizar búsquedas rápidas al pronunciar “Hey Google” en dispositivos Android compatibles.

Encuentro de Adepa: “La inteligencia artificial aún no ha llegado a su pico máximo”

Encuentro de Adepa: “La inteligencia artificial aún no ha llegado a su pico máximo”

Gemini y una apuesta por una experiencia personalizada

La aplicación está pensada para adaptarse a cada usuario. Además de escribir mensajes o hablar directamente con la Inteligencia Artificial, es posible iniciar conversaciones a partir de una imagen o una foto recién tomada. De esta forma, se facilita el análisis de documentos, la explicación de temas complejos o la creación de soluciones a problemas concretos.

No obstante, desde Google insisten en que las respuestas de Gemini deben tomarse con cautela puesto que no deben tomarse como asesoramiento médico, legal o financiero, y la información puede contener errores, por lo que se recomienda verificar antes de actuar.

“La IA no es una amenaza, es una oportunidad”: Tucumán será pionera en la capacitación docente en inteligencia artificial

“La IA no es una amenaza, es una oportunidad”: Tucumán será pionera en la capacitación docente en inteligencia artificial

Gemini, la evolución del Asistente de Google

En Android, Gemini integra algunas de las capacidades que antes estaban ligadas al Asistente de Google. Esto incluye leer mensajes entrantes, enviar avisos a dispositivos inteligentes en el hogar, identificar canciones o ejecutar búsquedas directamente en pantalla. También, en ciertos modelos, se pueden activar las llamadas frases rápidas, que permiten comandos sin necesidad de decir “Hey Google”. Sin embargo, estas funciones aún no están disponibles en todos los idiomas ni regiones.

Aun cuando Gemini se configure como asistente principal, hay tareas que seguirán dependiendo del Asistente de Google, como la navegación en Maps, Android Auto, Waze, el dictado de Gboard o las notificaciones en dispositivos conectados.

Cómo editar fotos “mágicamente” con la nueva inteligencia artificial de Google

Cómo editar fotos “mágicamente” con la nueva inteligencia artificial de Google

Por ahora, la compatibilidad de Gemini tiene límites: “Hey Google” y Voice Match no funcionan en todos los idiomas, y en cuentas laborales o educativas algunas funciones estarán restringidas. Además, en dispositivos que no son móviles —como televisores, relojes, altavoces o pantallas inteligentes— el Asistente de Google seguirá siendo la herramienta por defecto.

Mejorar la configuración de Gemini en tu teléfono

Para personalizar la experiencia, los usuarios pueden abrir la aplicación, entrar a su perfil y acceder a la sección “Funciones de Asistente de Google en Gemini”. Allí se ajustan los parámetros y, en caso de que alguna característica no esté disponible, siempre existe la opción de volver al asistente tradicional.

Temas GoogleGoogle MapsInteligencia ArtificialGemini
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Desde mañana, la Inteligencia Artificial comenzará a transformar las escuelas tucumanas

Desde mañana, la Inteligencia Artificial comenzará a transformar las escuelas tucumanas

Llegó la era del iPhone 17: más potencia, diseño y con inteligencia artificial integrada

Llegó la era del iPhone 17: más potencia, diseño y con inteligencia artificial integrada

¿Por qué desaconsejan que menores de 18 años usen Gemini?

¿Por qué desaconsejan que menores de 18 años usen Gemini?

Gemini gratis vs pago: descubre qué funciones ofrece cada versión

Gemini gratis vs pago: descubre qué funciones ofrece cada versión

¿Podemos hacer algo para no quedar obsoletos ante las máquinas?

¿Podemos hacer algo para no quedar obsoletos ante las máquinas?

Lo más popular
Rumbo a octubre: Jaldo marca el ritmo en el baile electoral de a tres
1

Rumbo a octubre: Jaldo marca el ritmo en el baile electoral de a tres

Una pelea entre amigos terminó en un crimen en la capital tucumana
2

Una pelea entre amigos terminó en un crimen en la capital tucumana

Pablo Macchiarola: “Queremos evitar que los barrios privados sigan estrangulando a la ciudad”
3

Pablo Macchiarola: “Queremos evitar que los barrios privados sigan estrangulando a la ciudad”

Dimes y diretes de la Expo Agroganadera: una noche en la que primó la concordia
4

Dimes y diretes de la Expo Agroganadera: una noche en la que primó la concordia

Siempre dijimos que el Estado es responsable del femicidio de Paola”
5

Siempre dijimos que el Estado es responsable del femicidio de Paola”

Se “motouberiza” el transporte público
6

Se “motouberiza” el transporte público

Más Noticias
Rumbo a octubre: Jaldo marca el ritmo en el baile electoral de a tres

Rumbo a octubre: Jaldo marca el ritmo en el baile electoral de a tres

Se “motouberiza” el transporte público

Se “motouberiza” el transporte público

Dimes y diretes de la Expo Agroganadera: una noche en la que primó la concordia

Dimes y diretes de la Expo Agroganadera: una noche en la que primó la concordia

Pablo Macchiarola: “Queremos evitar que los barrios privados sigan estrangulando a la ciudad”

Pablo Macchiarola: “Queremos evitar que los barrios privados sigan estrangulando a la ciudad”

Una pelea entre amigos terminó en un crimen en la capital tucumana

Una pelea entre amigos terminó en un crimen en la capital tucumana

Acusan a un comisionado de conducir alcoholizado

Acusan a un comisionado de conducir alcoholizado

La magnífica resurrección de una casa que parecía condenada a la piqueta

La magnífica resurrección de una casa que parecía condenada a la piqueta

“No creo que este Gobierno llegue al 26 de octubre”, dijo una senadora tucumana y encendió la polémica

“No creo que este Gobierno llegue al 26 de octubre”, dijo una senadora tucumana y encendió la polémica

Comentarios