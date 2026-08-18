Sueldos bancarios: cuánto cobrarán los empleados de bancos en septiembre de 2026

En cuánto queda el sueldo básico de los empleados bancarios

Con la aplicación de este ajuste del 2,1%, la grilla salarial mínima para el personal bancario quedó reconfigurada. A partir de la próxima liquidación, el haber básico inicial para la categoría de ingreso subió de $2.412.128,22 a $2.462.782,91, cifra a la que se le añade el concepto de participación en las ganancias (ROE) de $71.191,37 para el escalón más bajo de la pirámide.