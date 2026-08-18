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Sueldos bancarios: cuánto cobrarán los empleados de bancos en septiembre de 2026

Luego de la activación de la cláusula de ajuste automático por el IPC del Indec, el sector actualizó el haber inicial y se prepara para negociar el tramo final del año.

Sueldos bancarios: cuánto cobrarán los empleados de bancos en septiembre de 2026
Fuente: La Gaceta
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • La Asociación Bancaria fijó en septiembre el salario inicial en $2.533.974 tras aplicar un aumento del 2,1% por inflación para proteger los ingresos de los empleados en Argentina.
  • La suba surge de la cláusula de ajuste mensual automático atada al IPC del Indec, elevando el haber básico a $2.462.782 más el plus por participación en ganancias de $71.191.
  • El bono del Día del Bancario sube a $2.195.485, mientras gremio y cámaras se reunirán a fin de mes para definir nuevas pautas salariales de cara al cierre de año.
Resumen generado con IA

La Asociación Bancaria oficializará la nueva grilla salarial tras confirmarse un incremento del 2,1% correspondiente a julio. Este ajuste responde a la cláusula de actualización automática acordada por el sindicato conducido por Sergio Palazzo, la cual establece que los sueldos del sector financiero quedan indexados mensualmente según el Índice de Precios al Consumidor publicado por el Indec.

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A través de este mecanismo de ajuste permanente, los trabajadores bancarios buscan resguardar su poder adquisitivo frente a la inflación de la economía local. De esta forma, el gremio logra equiparar la evolución de los ingresos con la variación de precios del período previo, posicionándose entre los sectores que mantienen paritarias en tiempo real.

Un repaso breve sobre detalles de la inflación y las jubilaciones

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En cuánto queda el sueldo básico de los empleados bancarios

Con la aplicación de este ajuste del 2,1%, la grilla salarial mínima para el personal bancario quedó reconfigurada. A partir de la próxima liquidación, el haber básico inicial para la categoría de ingreso subió de $2.412.128,22 a $2.462.782,91, cifra a la que se le añade el concepto de participación en las ganancias (ROE) de $71.191,37 para el escalón más bajo de la pirámide.

De este modo, el piso salarial garantizado para cualquier trabajador del sector financiero alcanzó la cifra total de $2.533.974,28. Este monto rige para todas las entidades del país e impacta directamente sobre otros adicionales contemplados en el convenio colectivo, tales como los suplementos por títulos, antigüedad y fallas de caja.

Salario básico: $2.462.782,91

Participación en las ganancias: $71.191,37

Sueldo mínimo inicial: $2.533.974,28

De cuánto es el bono por el Día del Bancario

El último acuerdo homologado actualizó el beneficio por el Día del Bancario, festividad que se celebra el 6 de noviembre. Con la nueva base de cálculo indexada, el monto mínimo a cobrar por este concepto alcanzó los $2.195.485,78, cifra que volverá a incrementarse en dos oportunidades más previo a su liquidación en función de los índices de inflación que difunda el Indec en septiembre y octubre.

Por otro lado, representantes del gremio y referentes empresariales prevén reunirse hacia finales de septiembre para evaluar el escenario económico. Durante dicho encuentro analizarán la continuidad del mecanismo de ajuste automático o la negociación de una recomposición extraordinaria encarando el tramo final de 2026.

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