River prepara una prueba de riesgo en Bogotá: Coudet analiza una defensa inédita contra Independiente Santa Fe

Después de cortar la racha de seis derrotas consecutivas con el triunfo frente a Argentinos, River no tiene tiempo para relajarse. Este miércoles, el equipo dirigido por Eduardo Coudet comenzará su camino en los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Independiente Santa Fe, en Bogotá, en una serie que pondrá nuevamente a prueba a un equipo que busca recuperar confianza.